Motivul pentru care arhitectul Alex Gavrilescu a acceptat să facă parte din proiectul „Visuri la cheie”. „A început ca o dorință de vindecare personală”

Alex Gavrilescu este de anul trecut în echipa „Visuri la cheie” și pe lângă arhitectură, sculptură, motociclete, Alex iubește oamenii, acesta fiind principalul motiv pentru care a acceptat oferta de a face parte din echipă. „A început ca o dorință de vindecare personală, prin a face casele celor care se găsesc în situații grele cu viața lor, apoi a devenit provocare profesională când m-am confruntat cu dușmanul nostru, TIMPUL. Totul trebuie făcut rapid”, a povestit Alex pentru Evenimentul Zilei.

Tânărul s-a încărcat din energia celor pe care i-a ajutat renovându-i locuințele, însă a avut parte și de multă emoție atunci când a interacționat cu ei. „Toate cazurile la care am lucrat au fost emoționante. Nu a fost o întâlnire mai emoționantă ca alta. Din fiecare mi-am luat emoții, lecții, trăiri și multe întrebări. Aș spune că am o sensibilitate pentru Simona, tânăra care mie mi-a arătat că oricât este de greu și oricât ți-ar lua viața, ea poate să meargă și într-un picior. Am simțit că îi ofer un obiect personal, cu o valoare senimentală mare”, ne-a mai mărturisit tânărul arhitect.

Totuși, „Visuri la cheie” nu înseamnă doar emoție și lacrimi, ci și momente amuzante. Cel puțin în timpul filmărilor, în zilele de lucru pentru amenajarea noii locuințe. „Au fost multe întâmplări amuzante, unele nu scapă nefilmate. Îmi amintesc că lucram alături de Cristina și Laura la o masă de puzzle și Laura a lipit pe dos un material, apoi i-a prins degetele Cristinei în sistemul de închidere al mesei. Da, avem și umorul alături de noi în călătoria noastră”, ne-a povestit Gavrilescu cu zâmbetul pe buze.