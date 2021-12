Povestea începutului de carieră a arhitectului Andra Marinescu de la „Visuri la Cheie”. „Primul meu proiect este un monument funerar, în Bellu”

Tânăra ne-a povestit despre primul ei proiect în calitate de arhitect, care, deși nu este tocmai unul comun, o face în continuare extrem de mândră de realizarea lui.

„Hehe…am început atipic viața mea de arhitect, pentru că primul meu proiecte semnat ca arhitect cu drept de semnătură este un monument funerar, în Bellu. Mă mândresc cu acest prim proiect, deoarece este vorba de un monument istoric, pe aleea principală, iar munca depusă pentru proiecte și execuție a fost minuțioasă.

Umbla o vorbă prin facultate: că nu ești arhitect cu adevărat până nu faci un proiect de cavou la Bellu. În ceea ce îi privește pe părinții mei, nefiind de meserie, erau pe principiul că trebuie să mă lase să-mi fac nebuniile, că altfel oricum găseam o cale să le fac (râde)”, a povestit Andra Marinescu pentru Evenimentul Zilei.

De atunci, Andra a reușit să construiască multe case și a oferit un cămin celor care i-au cerut ajutorul, însă la cei 34 de ani, nu reușește să numească un loc…acasă. „Pentru mine „acasă” este un sentiment, nu un loc. Mă plictisesc extrem de repede de locuri și obișnuiesc să schimb o dată la 4-5 ani cam tot…casă, mașină, birou…schimbă locul să schimbi norocul. Nu mă atașez niciodată de locuri și obiecte, ci doar de sentimente și trăiri”, ne-a mai declarat arhitectul de la „Visuri la cheie”.

O femeie în lumea bărbaților

La prima impresie, Andra pare o femeie fragilă și extrem de delicată. Este, dar în același timp are și forța unui bărbat. Așa a învățat să fie de când trebuie să meargă pe șantierul unei construcții pentru a le da indicații muncitorilor. „Îmi iese „bărbătește”…exprimându-mă și comportându-mă ca un bărbat între bărbați. N-ai șanse altfel să te faci înțeles. Trebuie să știi să te impui”, ne-a mai povestit amuzată tânăra. Andra nu se plânge nici de munca de pe șantier, nici de proiectele ofertante, ci susține că astăzi trăiește visul copilăriei sale, vis la care lucrează în continuare, în fiecare zi.

„Trăiesc astăzi ceea ce am visat mereu în copilărie. Asta nu înseamnă că mă voi opri din a visa și nici nu mă voi plafona. Lucrez să îmi îndeplinesc tot ceea ce am visat și mulțumesc pentru ceea ce am, pentru că viitorul aparține celor ce cred în frumusețea visurilor lor”.