Monden Motivul pentru care Victor și Selina au ajuns în apă. Bicicleta era un monument istoric







Momentul hilar în care Victor și Selina au ajuns în apă a fost dezbătut de cei doi la un podcast. Acolo au dezvăluit că bicicleta buclucașă era monument istoric și data de la 1800.

Cuplul format din

Victor și Selina, în apă cu un monument istoric

cei doi a ajuns să facă o baie în apă chiar în primele episoade din Asia Express. Culmea este că ei și-au ales obiectul pe care urmau să îl folosească la proba în cauză. Fără să știe că este vorba despre un monument istoric. ”Ajungem primii. Nartea era în ceafa noastră, dar trebuia să ne alegem noi bicicleta. Noi eram posedați, și ea zice să ne alegem o bicicletă. Și când a văzut-o pe aia cu caleașca pe aia o luăm, că ea nu știe să meargă pe bicicletă.

Noi știam că Betty are o problemă cu piciorul. Ce crezi că am ales? Bicicleta cu pasager. Că ne-am gândit că ea stă acolo și e lejer. De fapt bicicleta cu pasager era: unul merge cu bicicleta altul merge pe jos. Noi am zis că e plimbată. După care nu ne-am gândit decât la Nartea să-i facem ceva și am ales bicicleta pentru copii.

”Mă gândeam că mă duc la fund ca un bolovan

Luăm caleașca, eu m am suit și mi-am dat seama că aruncă când făceai stânga dreapta ea nu mai revenea la direcție. Doi ea nu avea frâne. Și ne spun niște copii că se poate frâna din picior, care apăsa pe lanț ca să-l oprești. A noastră era monument istoric, data din 1896. Nu s-a mai putut folosi după ce ne-au dat-o nouă”, a spus Victor Slav.

Despre momentul în care au ajuns în apă, Selina a explicat că a simțit cu adevărat panica. ”Eu doar mă gândeam că mă duc la fund ca un bolovan”, a spus iubita lui Victor Slav. În cele din urmă cei doi au reușit să iasă din lac și să continue cursa.