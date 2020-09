Firmele lui Ion Ţiriac şi Cristian Erbașu se luptă să-şi recupereze banii de la fosta parteneră de afaceri a Elenei Udrea, Lia Stanca.

Elenea Udrea, de asemenea, încearcă să-şi recupereze investiția făcută în stațiunea Bă

Băile Boghis, fiind lăsată cu ochii în soare de fosta sa asociată. Firmele Liei Stanca au fost băgate în insolvență şi faliment.

Jurnaliștii de la Lumea Justiției au devoalat o adevărată schemă a fraudei prin care Lia Stanca, fosta asociată a Elenei Udrea, și fiica sa, Nadine Stanca, au încercat prejudicierea celorlalți creditori prin acte frauduloase.

„Cei doi judecători de la Curtea de Apel Cluj au confirmat dezvăluirile făcute de Lumea Justiției privind operațiunile prin care Nadine Stanca a reușit să iși majoreze creanța in procesul de insolvență al SC Bai Boghis SRL, de la circa 5 milioane lei la 13 milioane lei, printr-o serie de acte frauduloase constând în aplicarea de penalități la un împrumut și prin reducerea termenului de rambursare a împrumutului”, scrie sursa citată.

Decizia Curții de Apel Cluj

“Prin urmare, se poate afirma cu certitudine ca singurul scop al intocmirii actelor in discutie a fost favorizarea creditorului asociat Stanca Nadine Magda si diminuarea gajului general al creditorilor. (…) Complicitatea la frauda a tuturor partilor contractante transpare din imprejurarea ca administratorul statutar al debitoarei la data incheierii contractului in litigiu, Ciurte Maria, care a reprezentat debitoarea la incheierea actelor, este mama intimatei Stanca Veronica Elena (asociat si creditor al societatii), respectiv bunica intimatei Stanca Nadine Magda (asociat si creditor al societatii). In aceste conditii este dincolo de orice indoiala ca la momentul incheierii contractelor, asociatii semnatari ai conventiei au cunoscut in mod direct situatia debitoarei si folosindu-se de influenta acestora asupra societatii, in calitate de asociati ai acesteia, au urmarit exacerbarea creantei creditoarei Stanca Nadine Magda prin prevederea unor penalitati de intarziere intr-un cuantum cu mult mai mare decat cel stabilit la momentul acordarii imprumutului prin contractul incheiat in anul 2013 si a unui termen de scadenta mult mai scurt, cu incalcarea vadita a interesului general al societatii, in scopul sustragerii de la urmarirea de catre creditori a intregului activ al societatii si pastrarii acestuia cu orice pret in patrimoniul familiei. (…) Intentia frauduloasa a cocontractantilor la momentul intocmirii actelor este astfel pe deplin dovedita, fiind indeplinita astfel conditia prevazuta de art.117 alin. 2 lit. c din legea insolventei”, sunt cateva dintre constatarile judecatorilor Alina Gabriela Nicolescu si Doina Viorica Popovici de la Curtea de Apel Cluj. Puteți citi mai multe detalii AICI.