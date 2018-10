Moțiune cu SCANDAL. Predoiu l-a atacat DUR pe Toader. „Este inutil. Vă trădează chiar și pe dumneavoastră”

Marți, s-a dezbătut în plenul Camerei deputaților moțiunea simplă întitulată “Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru)”. Ea a fost inițiață de PNL și USR având drept scop demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader.





Marți, s-a dezbătut în plenul Camerei deputaților moțiunea simplă întitulată “Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru)”. Ea a fost inițiață de PNL și USR având drept scop demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader. Moțiunea a prezentat 20 de puncte prin care inițiatorii îl acuză pe Tudorel Toader că a lăsat „Justiţia în mâna infractorilor”, potrivit stirileprotv.ro Printre cei care l-au criticat pe ministrul Justiției a fost deputatul Cătălin Predoiu care a afirmat că Tudorel Toader este inutil în funcția pe care o are. De asemenea, Predoiu a cerut deputaților din coaliția de guvernare să voteze moțiunea. "E un semn foarte bun ca domnul ministru nu e astazi in Japonia sau alta deplasare alaturi de delegatia preferata. Dvs, majoritatea ar trebui sa votati aceasta motiunea pentru ca aveti un ministru care este inutil. Când ministrul dvs va lasa cu bunastiinta sa gresiti in modificarea codurilor penale si apoi declara ca nu a stiu,va tradeaza chiar si pe dvs, care il sprijiniti si ii strigati din când in când Tudorele,fa ceva. A facut, dar nu pentru dumneavoastra, ci pentru dansul", a spus Catalin Predoiu.

Pagina 1 din 1