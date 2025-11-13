Moșteanu și Țoiu, discuții cu Whitaker, ambasadorul SUA la NATO. Noi detalii despre decizia de retragere a trupelor americane

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, și Oana Țoiu, ministrul de Externe, s-au întâlnit cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și cu generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre aliate și al Forțelor Terestre americane în Europa și Africa. Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la București.

Potrivit anunțului Ambasadei SUA la București, oficialii, împreună cu Chargé d’Affaires Michael Dickerson, au discutat despre prioritățile principale ale parteneriatului strategic dintre SUA și România.

„Împreună cu Chargé d’Affaires Michael Dickerson au discutat prioritățile cheie ale parteneriatului strategic SUA-România, inclusiv consolidarea prezenței aliate și a poziției de descurajare pe flancul estic al NATO. Ambasadorul Whitaker a lăudat leadershipul României în cadrul NATO și progresul aliaților europeni în îmbunătățirea capacităților de apărare”, au scris reprezentanții Ambasadei pe Facebook.

Reprezentanții Ambasadei Statelor Unite la București au arătat că vizita a inclus discuții despre exercițiul DACIAN FALL 2025, un demers NATO desfășurat pe flancul estic, care reunește peste 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate.

„Vizita a evidențiat, de asemenea, DACIAN FALL 2025 — un exercițiu NATO de pe flancul estic, care reunește peste 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate, pentru a spori interoperabilitatea terestră, aeriană și cibernetică a aliaților din regiune. Statele Unite rămân ferm angajate în ceea ce privește securitatea României și puterea Alianței noastre. Statele Unite rămân ferm angajate în ceea ce privește securitatea României și puterea Alianței noastre”, anunță reprezentanții Ambasadei Statelor Unite la București.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost informat despre redimensionarea unei părți a trupelor americane staționate pe Flancul Estic al NATO, ca parte a procesului de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA, se arată într-un comunicat al instituției.

„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, arată sursa citată.

MApN spune că redimensionarea forțelor americane este rezultatul noilor priorități ale administrației prezidențiale de la Washington, anunțate încă din luna februarie.

Potrivit ministerului, decizia a fost luată și în contextul consolidării prezenței și activităților NATO pe Flancul Estic, fapt care permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.

Măsura adoptată de SUA vizează oprirea rotației în Europa a unei brigăzi care avea unități dislocate în mai multe state membre ale Alianței Nord-Atlantice.

„Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, mai arată sursa.