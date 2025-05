Moscova acuză că Ucraina a lansat un atac masiv cu drone în oraşul ucrainean ocupat Oleşki

Oficialii desemnați de Moscova în regiunea Herson din Ucraina au declarat că un atac masiv cu drone din partea Ucrainei a dus la moartea a șapte persoane și la rănirea a peste 20.

Atacul din regiunea Herson, care a vizat o piață din orașul Oleşki, a dus la moartea a șapte persoane și a provocat rănirea a „peste 20”, conform declarațiilor guvernatorului numit de Moscova, Vladimir Saldo.

„În jurul orei 09:30, ora Moscovei, într-o zonă a pieţei centrale, militari ucraineni au desfăşurat un atac masiv cu drone împotriva civililor. Mulţi oameni se aflau la piaţă în momentul atacului”, a scris pe Telegram Vladimir Saldo, numit de Moscova la conducerea regiunii ucrainene ocupate.

După primul val de atacuri, a mai spus el, Ucraina a trimis mai multe drone pentru a „termina” orice supraviețuitori: „Potrivit unor ultime date preliminare, au fost cel puţin şapte morţi şi peste 20 de răniţi”, a mai subliniat Vladimir Saldo.

Saldo a publicat o înregistrare video de la fața locului, filmată din aer și neautentificată, în care se pot observa mașini și fum ieșind din clădiri mici.

Ukrainian army KILLS 7 civilians, leaves two dozen injured, in MASSIVE drone attack on packed market in Oleshky (Kherson region) — Governor Vladimir Saldo pic.twitter.com/5ei5WE3rWw

