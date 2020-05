La căminul de bătrâni de la Sântioana, sunt 45 de cazuri de bătrâni infectați cu noul coronavirus, testele venind în această seară. Prefectul de Cluj este la fața locului cu zeci de ambulanțe pregătite pentru transferul persoanelor infectate la spitalele din Cluj Napoca.

În ultimele zile, la căminul de bătrâni din Sântioana au murit zece persoane, cărora medicul de familie din localitatea Fizeșu Gherlii, județul Cluj, le-a emis certificate constatatoare ale morții, în care a trecut bolile de care aceștia sufereau. Acum, autoritățile medicale au intrat în alertă deoarece la ultimul deces a fost confirmată infecția cu noul coronavirus.

UItimul decedat este un bătrân de 70 de ani, din județul Bistrița Năsăud, care a murit în cursul zilei de vineri. Legiștii care au venit să preia cadavrul i-au prelevat acestuia probele de coronavirus, iar testul efectuatat a ieșit pozitiv.

Mai mult, sâmbătă, la ieșirea din tura de 14 zile a celor șase angajați care lucrează la căminul de bătrâni, le-au fost prelevate probe pentru noul coronavirus. În cazul a doi dintre aceștia, o asistentă medicală și un infirmier, probele au ieșit pozitive.

Culmea este faptul că duminică dimineața, la intrarea în tură, tot la căminul respectiv, cadrelor medicale care se pregăteau să ajungă la serviciu au fost testate, trei dintre acestea fiind pozitive.

Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean a declarat că toate cele cinci cadre medicale erau pozitive dar asimptomatice. ”În prezent, acestea sunt internate la Clinica de Boli Infecțioase din Cluj Napoca. Am dispus recoltarea de probe de la toate persoanele internate, în total 56 de bătrâni internați aici. În plus, am dispus și un control la medicul de familie din Fizeșul Gherlii să vedem câte persoane au decedat în ultimele luni, pentru a face o comparație cu decesele din ultimele zile”, a spus prefectul de Cluj.