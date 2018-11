Moroşanu şi Daniel Ghiţă AU AJUNS LA CUŢITE. Cine a dat prima lovitură? Breaking news

Daniel Ghiță l-a invitat pe Cătălin Moroșanu la o luptă directă. Ghiță este convins că Moroșanu se eschivează chiar dacă acesta din urmă a acceptat, dar cu anumite condiții.





„Un luptator profesionist de kickbox nu apare niciodata in show-uri ieftine la TV sau in clipuri unde face sportul de rusine! Ai fost invitat in ring sa arati ce poti! Vad ca fugi ca un las si minti. Unui produs TV nu-i place cand este demascat, ca pierde votanti si imagine.

Ai facut kickbox-ul de rusine cu aparitiile tale penibile din show-urile TV! Nu promovezi kickbox-ul romanesc, te promovezi pe tine pentru bani!Fara Cuc si fara jungla, va rog. Pastrati kickbox-ul romanesc ca un sport, pe care eu l-am reprezentat cu mandrie pe plan mondial! Fii barbat, vino in ring si arata ce poti. Ca pe Facebook si la TV esti mare ‘campion K1’!”, a scris Ghiță pe Facebook.

Cătălin Moroșanu a răspuns prompt solicitării.

„Mesaj pentru Daniel Ghita. “Ora și data” In primul rând te felicit pentru toată cariera ta sportivă tot respectul.Noi doi ne știm de 18 ani de pe vremea când eu eram la Colegiul Național de Antrenori și ma antrenam cu Mircea Boldea la Bucuresti. Atunci am făcut antrenamente împreuna și am ramas foarte impresionat de tine, aveai doar 19 ani Daniel erai la început,un sportiv care promitea mult și de atunci îți știu toată cariera și tot timpul după fiecare meci am fost printre primii care îți trimitea mesaje de felicitare. Personal am venit sa îți dau invitații pt tine și sa te rog sa premiezi un sportiv la gala DFS de la Bucuresti! In ultimul timp in schimb Daniel mă dezamăgești foarte tare, nu pot sa înțeleg cum de ai avut reacțiile astea urâte și josnice după ce Catalin a reușit sa faca prima gala Dynamite Fighting Show? Sa fie oare invidie ca a reușit sa faca ceva frumos ?

Cum de atâta timp nu ai avut nimic cu Moro ai avut pauza timp de patru ani și fix după ce a făcut prima gala DFS ai început cu provocările astea mizerabile care te pun pe tine intr-o lumina proasta! Daniel noi nu am declarat niciodată ca suntem mai buni ca tine, tu ai rezultatele tale pe care nu le contesta nimeni dar greșești foarte mult. In primul rând toți marii sportivi ai lumii participa la show-uri televizate de la Enesto Hoost pana la Many Pacquaio iar in Romania au fost la show-uri Tv Sandu Lungu , Andrei Stoica , Benny,Diana Belbita, Yamato Zaharia, Alex Filip ,Ionut Iftimoaie,Alina Dumitru chiar toți fac sportul de rusine și se măscăresc la TV tu ești cel mai deștept??? Nu, Daniel este o ocazie foarte buna sa mediatizam acest sport și implicit o ocazie pentru sportivi sa mai câștige niște bani!! Referitor la întrebarea ta despre meci “ora și data” am acceptat Daniel undeva in luna Iunie pe unul din marile stadioane ale țării ora 21.00 pe Pro TV.

Dar Daniel, meciul va avea loc doar in Dynamite Fighting Show și știi de ce??? Pentru ca tu ai provocat, tu ai jignit, tu ești frustrat ca Moro e celebru, tu ești invidios pe succesul galei DFS !!!! Dacă ar fi fost niște negocieri corecte diplomatice între doua tabere fără jigniri și fără atacuri personale la promoție, da atunci stabileam împreuna un loc neutru și totul era frumos! Dar când tu Daniel jignești și murdărești totul făcând un circ ieftin pe facebook îți promit eu Daniel meciul va avea loc doar in gala pe care nu o suporti tu DFS . Va fi o oferta de bursa corecta o sa ai voie cu sponsorii tai pe tricou și va fi pe Pro Tv si apropo sunt mulți sportivi care sunt promotori și care au luptat in promoțiile lor , Oscar De La Hoya, Vladimir Kliciko ,Floyd Mayweater. E ca pe strada Daniel, dacă ești șmecher și provoci pe cineva te duci dupa el la el acasa și îl bați,nu îl provoci și după îi zici sa vina el la tine sau pe loc neutru! Sau poate vrei sa câștigi niște bani pe spinarea lui Moro??? gen “donam bursa și banii din sponsori rămân la mine”, Și apropo cum poți sa declari peste tot ca tu esti patriot in condițiile in care tu in loc sa te bati in Glory cu străinii cu care eu cred ca momentan nu ai șanse de câștig tu vii in Romania și îți provoci romanii tăi..Sa ai o zi frumoasa Daniel îți doresc numai bine! Vă rog pe toți share!”, a scris Moroșanu.

