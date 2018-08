DOLIU în LUMEA FILMULUI! O celebră ACTRIȚĂ a MURIT. A jucat în cel mai POPULAR film din ISTORIA cinematografiei. FANII sunt DEVASAȚI

Tragedie în lumea cinematografiei. Actriţa Morgana King, cea care este cunoscută pentru interpretarea rolului Carmela Corleone, în trilogia „Nașul”, a murit la 87 de ani.





Aceasta s-a stins din viață, în luna martie, după ce a pierdut lupta cu o boală necruțătoare. Cu toate acestea, despre decesul său s-a aflat abia acum, după ce un un prieten a publicat un mesaj de condoleanțe, informează b1.ro.

„În timp ce mulţi îşi vor aminti de ea ca soţia lui Marlon Brando şi mama lui Al Pacino, King a reprezentat şi o „figură majoră a scenei de jazz”, a scris John Hoglund în mesajul său.

Celebra actriță s-a născut la New York, din părinți italieni, iar pe lângă rolul pe care l-a avut în în primele două părţi ale trilogiei regizate de Francis Ford Coppola, aceasta a apărut și în „Brooklyn State of Mind” din 1998 dar şi în soap opera „All My Children”, difuzată de ABC.

