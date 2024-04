Social Monsson: Cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România a fost pusă în funcțiune







Monsson a conectat la rețeaua națională cea mai mare capacitate de stocare a energiei electrice în baterii din România, un proiect 95% românesc, realizat din fonduri proprii. Unitatea de stocare pusă în funcțiune are o putere instalată de 24 MWh – (6MWx4h), este construită de către Monsson printr-un proiect unicat, aflat în curs de brevetare, și folosește baterii de producție autohtonă.

Monsson a pus în funcțiune cea mai mare capacitate de stocare a energiei electrice în baterii din România. Această capacitate face parte din primul proiect hibrid fotovoltaic-eolian-baterii instalat în cadrul unui parc eolian operațional de 50 MW.

Evenimentul a reunit atât reprezentanți din partea autorităților și a mediului de afaceri, cât și specialiști ai domeniului. Printre cei care au participat la eveniment și au comunicat mesaje pentru susținerea instalării unei astfel de capacități de baterii au fost:

Alexandra Bocșe – Consilier de stat la Administrația prezidențială,

Alina Jalea – Consilier de Stat la Cancelaria primului Ministru,

Mihai Lupu – președintele Consiliului Județean Constanța,

Mihai Soare – Primarul Comunei Siliștea,

Gabriel Andronache – Vicepreședinte ANRE,

Virgiliu Ivan – Director UNO-DEN Transelectrica,

Therese Hyden – Ambasadoarea Suediei în Romania,

Răzvan Nicolescu – membru în boardul European Institute for Innovation and Technology,

Corina Popescu – Senior Specialist în Energie.

Sursa foto: Monsson

Se folosesc baterii de producție autohtonă, produse de compania românească

Unitatea de stocare pusă în funcțiune are o putere instalată de 24 MWh – (6MWx4h), este construită de către Monsson printr-un proiect unicat, aflat în curs de brevetare, și folosește baterii de producție autohtonă. Această primă etapă este doar una din cele trei care vor constitui un total de 216 MWh, capacitate de stocare ce va fi dată în exploatare pe parcursul acestui an în aceeași locație. Conceptul, fiind modular și pretabil pentru soluții de stocare de mari capacități, utilizează cele mai noi tehnologii de monitorizare și siguranță pentru acest tip de produse. Software-ul de monitorizare și control este creat de echipa Monsson și este utilizabil atât pentru Sistemul de stocare, cât și pentru trading-ul de energie.

Monsson: Controlul proiectului hibrid este total automat de la distanță

Soluția Monsson folosește baterii de producție autohtonă, produse de compania românească Prime Batteries Technology. Unitatea de stocare va fi încărcată cu energie produsă de Parcul Eolian existent în operare de 50MW, cu energie fotovoltaică produsă de Parcul fotovoltaic Gălbiori 2 de 35MW, aflat în construcție și care va fi conectat la rețea în 2024, cât și de la rețeaua națională, când nu este vânt sau soare. Controlul proiectului hibrid este total automat de la distanță, fără personal operațional local, și va funcționa în sistem integrat, prin software-ul propriu dezvoltat de Monsson.

Sursa foto: Monsson

„Investiția este realizată din surse proprii și a fost inițiată cu scopul de a reduce volatilitatea producției de energie regenerabilă din portofoliul propriu, dar și ca ajutor pentru echilibrarea SEN. Astfel, unitatea de stocare va ajuta în final la creșterea gradului de penetrare a energiilor regenerabile în România și la reducerea costurilor cu energia pentru consumatorii finali.

De asemenea, aceasta va testa funcționalitatea bateriei pentru a demonstra beneficiile imediate ale instalațiilor de stocare atașate surselor de producere a energiei regenerabile. Dorim să promovăm astfel de soluții atât în România, cât și peste tot în Europa” a spus Sebastian Enache, membru în board-ul Monsson.

Proiectul hibrid deschide calea și către alte proiecte

„La un an de la vizita pe care am făcut-o cu președintele Klaus Iohannis la RENEWACAD, mă bucur că avem oportunitatea să inaugurăm cu specialiști din domeniul energetic acest proiect. Faptul că schimbările climatice sunt reale nu mai este un secret pentru nimeni și limitarea prin orice măsuri a acestora este și o prioritate a Administrației Prezidențiale. Ne uităm spre regenerabile în acest sens, iar integrarea regenerabilelor în sistem are nevoie și de stocare.

Prin urmare, proiectul vostru hibrid deschide calea și către alte proiecte. Felicitări pentru elementele de inovație românească din spatele proiectului, inovație care este absolut necesară“, a declarat cu ocazia inaugurării proiectului Alexandra Bocșe – Consilier de stat la Administrația prezidențială.

Sursa foto: Monsson

Experiența Monsson a condus la proiecte precum cel din parcul Mireasa

„Este esențial ca tranziția spre energie regenerabilă să fie realizată într-un mod sustenabil. Intermitența reprezintă o problemă care trebuie adresată și rezolvată, pe cât posibil, la sursa care o generează. Aici, Prime și-a asumat încă din anul 2016 rolul de furnizor de soluții. În piață, suntem identificați ca producător de baterii, însă business-ul nostru principal este furnizarea de soluții de stocare în baterii litiu-ion. Aici am găsit o sinergie cu Monsson, deoarece experiența lor în industria energiei regenerabile a condus la proiecte precum cel din parcul Mireasa”, a explicat Vicențiu Ciobanu, directorul general al Prime Batteries Technology.

Stocarea de energie reprezintă și consum, și producție în același timp

„Țin să vă felicit că ați realizat ceva ce ne dorim de foarte mult timp. De ce este bună stocarea? De ce inclusiv băncile ar trebui să fie mult mai prietenoase cu această sursă? Stocarea reprezintă și consum, și producție în același timp și trebuie tratată și reglementată ca atare și, de ce nu, prioritizată. Dacă ne uităm în trecut și vedem angajamentele pe care ni le-am asumat în fața organismelor europene de a elimina cărbunele, observăm că avem nevoie de energie în bandă, și stocarea este soluția”, a spus la rândul său Gabriel Andronache – Vicepreședinte al ANRE, în cadrul evenimentului de inaugurare.

Sursa foto: Monsson

Monsson și Prime, felicitate pentru că este o realizare românească

„Vreau să felicit echipa Monsson și Prime, pentru că este o realizare românească și astfel de soluții trebuie sprijinite de noi toți ca români. Uitați-vă ce se întâmplă în piață! Pe timpul zilei, la prânz, când avem soare și prosumatori, cât și producție din energie fotovoltaică, avem un preț de 0 lei / MWh.

Soluțiile de stocare sunt binevenite. Dacă în ultimii 2 ani am făcut cu toții eforturi să urnim producerea de energie electrică în România, trebuie cu toții să ne unim forțele să atragem și consumatori. În Dobrogea, avem o putere instalată de 3280 MW în condițiile în care consumul este de doar 300 MW. Susțin ca alături de instalații de stocare, să atragem consumatori care să ajute sistemul”, a adăugat Virgiliu Ivan – Director UNO-DEN din cadrul Transelectrica.

Este primul pas în care vedem că se poate produce energie în bandă și din surse regenerabile

“Felicitări pentru acest proiect românesc! Este un proiect 95% românesc care dovedește că această tranziție justă la care România s-a angajat se poate întâmpla. Este primul pas în care vedem că se poate produce energie în bandă și din surse regenerabile. Ce cred că trebuie menționat este faptul că am adus și consum prin unitatea de stocare. Felicitări și celor de la Prime că au investit și au crezut în această tehnologie și au făcut o fabrică de baterii. În sistemul energetic trebuie să avem echilibru, iar soluțiile de stocare sunt o modalitate de realizare a echilibrării și din surse regenerabile. Iată că românii rămân fanion pe harta europeană la ceea ce înseamnă sectorul energiei, ” a detaliat Corina Popescu, senior specialist în energie.

Despre Monsson

Prezentă de peste 17 ani în piața de energie regenerabilă din România, Monsson a devenit furnizorul principal de energie electrică din surse regenerabile, printr-un portofoliu de peste 5GW de proiecte eoliene și fotovoltaice. Compania furnizează servicii la cheie pentru Proiectarea, Dezvoltarea, Construcția și Operarea proiectelor care produc electricitate din surse regenerabile de energie și construcția și operarea soluțiilor de stocare a energiei în baterii.

Despre Prime Batteries Technology

Prime Batteries este lider local în fabricarea bateriilor de Li-Ion pentru stocarea energiei electrice. Compania deține o capacitate de producție de baterii Li-Ion de 2.3GWh/ an în București, fiind integrat vertical inclusiv în producția celulelor li-ion. În anul 2023, compania a pus în funcțiune peste 65MWh de baterii în România, majoritatea în aplicații cu energie regenerabilă, se arată în comunicatul monsson.eu.