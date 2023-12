Monica Tatoiu și-a înmormântat pisica în rochie de mireasă

Monica Tatoiu are mai multe pisici în casă și a deținut chiar și o bufniță și un cuc. Recent, femeia de afaceri a fost în vacanță în Guadelupa și s-a gândit să devină președintele României. Dacă visul ei va deveni realitate, aceasta va transforma Cotroceniul într-un sanctuar al pisicilor și al câinilor.

Monica Tatou vrea să devină președintele României

Ea a mai spus că s-a îndrăgostit de un cocoș în Guadelupa și că dorește să își cumpere unul în România. Aceasta a declarat că deja îi este dor de cocoșul care o trezea la 4 dimineața.

„Aseară m-am întors. Am fost plecată o lună în Guadalupe. Mi-au pierdut un bagaj în care aveam cadourile de Crăciun, azi a fost soțul să-l recupereze. Unde am stat ultimele două săptămâni era un cocoș frumos rău. La 4.30 îl auzeam de departe, iar într-o oră ajungea la noi pe gard, acolo era ultima lui oprire. Până la 5.30 îi trezea pe toți. Chiar îmi e atât de dor de el. Cred că trebuie să-mi iau un cocoș.

Am avut și cuc, și bufniță, nu doar pisici și iguană. Chiar glumeam cu niște prieteni că dacă o să fiu președintele României, dar fără să intru în politică, aș vrea să transform Cotroceniul într-un sanctuar al pisicilor, câinilor, porumbeilor. Într-un sanctuar al animalelor”, a spus Tatoiu pentru Cancan.

Și-a îngropat pisica în rochie de mireasă

Monica Tatoiu a mai povestit că ea mai în vârstă pisică dintre cele șase pe care le avea, a murit, în timp ce ea era plecată. Femeia de afaceri a mai pierdut o pisică, în urmă cu câțiva ani, pe care a înmormântat-o în rochie de mireasă.

„Mi-a murit o pisică, avea 18 ani. Nici nu am știut, am aflat când m-am întors. Prima care s-a dus, la 20 de ani, am înmormântat-o în rochie de mireasă”, a mai spus femeia de afaceri.

Monica Tatoiu, despre pisica care a murit în somn

La momentul repsectiv, aceasta a povestit că pisica ei Dodo a murit în somn și că nimic nu mai este la fel. Tatoiu a declarat că a suferit foarte mult după decesul animalului ei de companie, chiar dacă avea o vârstă înaintată.

„Am aflat cu durere că Dodo pisica mea de 21 ani a murit acum 3 săptămâni în somn. Nici o bucurie nu mai este completă în aceste vremuri”, declarat afacerista în urmă cu câțiva ani.