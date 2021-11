Monica Pop, atac furibund la adresa autorităților. Se cer pedepse aspre. „Frică și panică! Asta fac!”

Medicul Monica Pop și-a făcut auzită vocea de multe ori de când pandemia de COVID-19 a început să prindă contur. Spune mereu modul în care ea, în calitate de specialist, vede lucrurile, iar de această dată și-a exprimat nemulțumirea cu privire la propunea prin care persoanele nevaccinate sunt obligate să își plătească singure tratamentul în cazul unei infectări cu virusul SARS-Cov-2.

Cadrul medical cere să fie trași la răspundere cei care vin cu astfel de propuneri, susținând că cererea încalcă Constituția. Monica Pop susține că, pentru a se implementa o astfel de măsură, ar fi necesar ca românii nevaccinați să nu mai achite contribuții la sănătate câtă vreme nu au drept la tratament.

Medicul și-a spus nemulțumirea pe rețelele de socializare, postând un mesaj lung plin de replici acide, în care îl invocă și pe liderul comunist Nicolae Ceaușescu.

Mesajul integral postat de Monica Pop pe rețelele de socializare

„MENGELE” AUTOHTONI ?!

AMENINTĂRI ÎMPOTRIVA CONSTITUTIEI SI A ROMĀNILOR!

FRICA SI PANICĂ! ASTA FAC!

ORICE PERSOANĂ ,INDIFERENT DE FUNCTIE, AR TREBUI PEDEPSITĂ ASPRU CHIAR SI PENTRU IDEEA CA UN NEVACCINAT, (DESI ASIGURAT), AJUNS IN SPITAL SA-SI PLATEASCĂ TRATAMENTUL, SPITALIZAREA! N-are bani, desi plateste asigurari de sanatate, SĂ MOARĂ, DA??!! O nemernicie! Atunci SA SE OPREASCA URGENT Si PLATA ASIGURARILOR DE SANATATE A CELOR 60% DE NEVACCINATI! Sau citi sint! ASTA, NU A PROPUS NIMENI DIN ACESTI MENGELE autohtoni! Tot din nemernicie! Pt că 10,5%, e ceva, cum sa renunte statul la contributii, chiar daca nu mai ofera nimic si chiar daca dreptul la sanatate e ” garantat” prin Constitutie! Jos, foarte jos! Cei care platesc asigurari,( milioane, nu puțin), platesc si pt ei dar si pt altii, poate ei nu se imbolnavesc, altii, destui, da!

Asemenea personaje nu fac decit sa contribuie la inducerea de caderi morale, la scaderea increderii, la contrazicerea accentuata a afirmatiilor ca vaccinatea nu e si nu va fi obligatorie ( dl presedinte, dl premier, miniștri, chiar si citiva medici, putini din fericire, etc)! Mascat, dar se vede clar ca e!

Doamne, cit mi-a crescut increderea, respectul si ” sufletul” cind l-am auzit pe dl Presedinte IOHANNIS spunind ca VACCINAREA NU VA FI OBLIGATORIE in România! Si l-am si crezut, cum altfel?

Fara sa fi spus de vreo conditie! Nici prin cap nu mi-a trecut că va fi altfel!

▪︎Ceaușescu a avut curajul de a merge impotriva valului cind cu invazia Cehoslovaciei! Cu orice risc▪︎!

Conducatorii de azi nu au niciun curaj, au doar spaime si obediență! Nici macar testarea in masă inclusiv a vaccinatilor, stiind clar că și ei se pot infecta si transmite, nu au curajul, dar nici dorinta s-o faca desi beneficiile ar fi clare si multe vieti de romāni ar fi salvate! De! Spaime oribile că vor scadea vaccinarile, desi nu are nicio legatură testarea cu vaccinarea iar imoreuna ar opri pandemia! Daca ar fi stiut cum si ce sa vorbeasca si sa facă, lucrurile erau altfel acum! SIGUR!, scrie Monica Pop pe pagina personală de Facebook.