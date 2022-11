Monica Macovei, șanse uriașe să scape de dosarul penal pentru vătămare corporală

Deși a trecut deja o lună, se pare că victima nu a depus încă plângere penală, iar asta ar putea fi primul și cel mai important lucru în favoarea Monicăi Macovei, având șanse uriașe să scape de dosarul penal.

Reamintim că în urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că Monica Macovei a intrat pe contrasens, încercând să taie curba, moment în care a lovit grav o motocicletă, pe drumul național care leagă Mangalia de stațiunea 2 Mai, deși aceasta a susținut că a mers regulamentar.

Nici victima, nici familia victimei nu au depus încă plângere penală

Nici soţia, nici victima și nici fiul care s-a întors din Spania să-l îngrijească pe tatăl său, cel care a avut de suferit de pe urma acelui accident petrecut pe 8 octombrie, nu au depus plângere.

Potrivit Codului penal, acțiunea penală în cazul vătămării corporale din culpă poate fi pusă în mișcare doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Plângerea, care poate fi formulată și de membri ai familiei victimei, poate fi depusă în termen de 90 de zile. Potrivit legii, în cazul de față, termenul de 90 de zile de la comiterea accidentului ar putea fi mai lung, pentru că el începe de la data la care cel rănit a devenit conștient de ce i s-a întâmplat și cine e persoana care l-a accidentat, notează Infoactual.

Alineatul 6 al art. 196 din Codul penal stabilește că, în cazul comiterii infracțiunii de vătămare din culpă, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

În ceea ce privește plângerea prealabilă, act procesual de manifestare a voinței în sensul de a fi trasă la răspundere penală o anumită persoană, dispozițiile art. 296 alin.(1) din Codul de procedură penală reglementează un termen de 3 luni, care curge din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei.

Ce spune legea despre procedură

Polițiștii fac cercetare la locul accidentului, constată săvârșirea faptei și se sesizează din oficiu cu privire la comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmărirea penală fiind începută în rem.

În această ipoteză devin incidente prevederile art. 297 alin.(2) din Codul de procedură penală potrivit cărora: ,,(2) Daca intr-o cauza in care s-au facut acte de urmarire penala se constata ca este necesara plangerea prealabila, organul de urmarire penala cheama persoana vatamata si o intreaba daca intelege sa faca plangere. In caz afirmativ, organul de urmarire penala continua cercetarea. In caz contrar, inainteaza procurorului actele incheiate si propunerea de clasare.”

Mulți polițiști așteaptă raportul medico-legal care să indice numărul de zile de îngrijire pe care le necesită victima și apoi o informează pe aceasta despre posibilitatea de a face plângere penală împotriva persoanei acuzate de vătămare din culpă.

De reținut că bărbatul accidentat de Monica Macovei a fost în comă timp de câteva zile. Prin această prelungire a datei de când începe să curgă cele 90 de zile, șoferița Macovei va petrece sărbătorile acasă. Probabil că în ianuarie va afla dacă motociclistul va depune sau nu plângere prealabilă. Sau e posibil să se înțeleagă pe despăgubiri, iar plângerea să nu mai fie depusă vreodată.

În cazul nefericit în care victima ar deceda, nu s-ar mai pune problema existenței plângerii prealabile. Acțiunea penală se poate pune în mișcare din oficiu în cazul uciderii din culpă.