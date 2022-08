Monica Gabor, acuzată că nu-și plătește datoriile. 70.000 de euro sunt în joc. „E vina mea, că am mers pe încredere”

Monica Gabor are o relație de ani buni cu un afacerist putred de bogat, Mr. Pink, dar aceasta nu și-a plătit datoriile din trecut. Avocata care a reprezentat-o atunci când a divorțat de Irinel Columbeanu a precizat că nu a primit cei 70.000 de euro promiși nici până în ziua de azi.

Monica Gabor și Irinel Columbeanu au divorțat în urmă cu 11 ani. La acea vreme, procesul a fost unul destul de controversat, iar tânăra a dorit să fie ajutată de o specialistă. Când a scăpat legal de afacerist, ea a plecat în SUA fără a achita onorariul și cheltuielile de judecată ale Triponei Murgu, care a făcut toate demersurile pentru a-și recupera banii.

„Nu am recuperat nimic. Am găsit într-un singur cont, în România, o suma derizorie, de doar 4500 de lei. Aceea i-am recuperat. Nu știu ce face în America, unde își ține banii. Problema e că dacă nu are nimic pe numele ei, e greu. E vina mea, că am mers pe încredere, trebuia măcar jumătate din onorariu să-i cer, ca să mergem mai departe. Dar ea se plângea că nu are, că stă cu chirie. Sincer, la început nu am vrut s-o iau ca şi clientă, dar mi s-a făcut milă de ea, că era vorba şi de un copil”, a declarat Tripona Murgu, avocata care a reprezentat-o pe Monica Gabor în procesul de divorț în urmă cu 11 ani.

Cum s-a îmbogățit Monica Gabor

După divorțul de Columbeanu, Monica Gabor și-a găsit liniștea lângă un bărbat foarte bogat, Mr. Pink. Acesta a ajutat-o să își facă o afacere. Ea își dădea întâlnire cu românii din țara sa de origine, cărora le împărtășea, printre altele, cu live-uri din vila din Malibu a iubitului chinez, opulența în care trăia pe pământ american.

Fosta soție a lui Columbeanu și-a deschis platforma igo.live și a reușit să devină extrem de cunoscută pe plan internațional. Cu toate astea, Monica a ales să predea afacerea pentru 300.000 de dolari, „Din ce am înțeles, au vândut aplicația tot unor chinezi, cei care apoi au lansat Tik Tok-ul”, mărturisea Irinel Columbeanu pentru playtech.ro.