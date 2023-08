Monica Bîrlădeanu, vacanță de vis în Grecia. Pozele care au încins internetul

Monica Bârlădeanu își informează fanii privind toate mișcările pe care le face. Celebra actriță se află în vacanță de câteva zile pe insula Creta, Grecia, de unde a postat o mulțime de poze. Unele fotografii chiar o înfățișau pe Monica Bîrlădeanu în costum de baie, iar comentariile internauților nu au întârziat să apară.

În una dintre postări actrița le-a spus tuturor urmăritorilor ei cât de fericită este în vacanță. De asemenea, vedeta de la ProTV a mărturisit că o să îi fie destul de greu să plece de pe insulă pentru că i-a plăcut extrem de mult ceea ce a găsit în Creta.

Dacă întreabă cineva, mă găsiți pe plaja asta, sub multe straturi de protecție solară. Am vrut doar să vă zic că am plecat de-acasa și-am ajuns într-un loc tare fain, de unde simt că o să fie greu să plec. Dar vă țin eu la curent cu toate zilele astea”, a scris actrița pe Instagram.