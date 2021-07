În timpul unui meci de fotbal pot să apară tot felul de situații neprevăzute. „Detaliile fac diferența într-un meci” se spune în „Sportul Rege”, așa că antrenorii și ceilalți membri ai staff-ului tehnic încearcă să nu lase nimic la voia întâmplării. Mai ales în prezent, când sportul a devenit o știință.

Gary Lineker nu a ținut cont de problemele stomacale

Sunt însă și situații cu adevărat imposibil de anticipat, care apar atunci când jucătorului îi este lumea mai dragă. Te simți în formă, îți iese jocul, faci față lejer adversarilor, dar apare situația neprevăzută: o nevoie fiziologică, bineînțeles, care nu poate fi amânată.

Gary Lineker (60 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria Angliei. A marcat 6 goluri la Mondialul din 1986 – Mexic și a punctat de 5 ori la Mondialul din Italia – 1990. Însă, la această competiție, în timpul partidei cu Irlanda (1-1), a avut o mare problemă. Lineker a făcut pe el din cauza unei indispoziții stomacale. Un accident șocant, nemaivăzut la acest nivel. El marcase în acea confruntare, iar spre final a fost lovit de această problemă. Selecționerul Bobby Robson l-a schimbat pe Lineker.

Atacantul trecut pe la Tottenham sau Barcelona a avut probleme intestinale înaintea jocului. Însă, pentru că își dorea să joace, nu i-a spus antrenorului despre problema sa. Care l-a învins în momentul în care s-a întins după o minge. „Am fost bolnav cu o zi înainte, am mers de multe ori la baie, nu știu ce mâncasem.

Oricum voiam să joc, nu voiam să ratez meciul. Am început bine, dar după 20 de minute am început să am crampe. Cumva am ajuns cu bine la pauză și credeam că voi fi bine.

În a doua repriză s-a întâmplat când m-am întins după o minge. A venit Gary Stevens la mine și m-a întrebat ce s-a întâmplat. I-am zis că am făcut pe mine. Slavă Domnului că aveam pantaloni scurți,, albaștri pe mine”, și-a amintit Lineker.

Portarul Argentinei a urinat înaintea loviturilor de departajare

Tot la Mondialul din 1990, Sergio Goycochea (57 de ani), avea să devină eroul Argentinei. Portarul se pregătea pentru loviturile de departajare, în sfertul de finală jucat împotriva Yugoslaviei. Băuse multă apă, așa că avea nevoie să urineze urgent. Nu a primit acceptul arbitrului, așa că a trebuit să-și facă nevoile pe teren. Argentina a câștigat și s-a calificat în semifinale.

Aceeași problemă a avut și fostul internațional german Jens Lehmann (51 de ani). În 2009, portarul juca la VfB Stuttgart, iar nemții evoluau pe teren propriu cu Unirea Urziceni în grupele Ligii Campionilor (3-1). La un moment dat, portarul a profitat de faptul că jocul se mutase la poarta românilor, așa că a sărit peste panourile cu reclame și a urinat. Nu multă lume a remarcat momentul, pentru că acțiunea era în zona opusă a terenului.

În 2018, Sergio Ramos, fostul căpitan al lui Real Madrid, i-a comunicat arbitrului meciului pe care „galacticii” îl jucau cu Eibar că merge la toaletă. Era minutul 73 și fundașul s-a făcut nevăzut. A revenit după câteva minute.