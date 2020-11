Eveniment șocant pentru Dorin Chioțea, jurnalist la Televiziunea Română. Băiatul cel mic al pe care îl are cu soția sa, Carmen Chioțea, a fost lovit de o mașină în Otopeni. Fostul redactor-șef al cotidianului Pro Sport a postat un mesaj pe contul de Facebook, în această seară, „la cald”. Dorin Chioțea a sesizat faptul că ambulanța SMURD nu s-a mișcat atât de repede, iar copilul era într-o stare gravă.

„CoViD-ul isi cere tributul in multe minute. 26 de minute a durat de la apel 112 pana a venit echipajul (de la Otopeni !), dar avem noroc de oameni dedicati si o ambulanta complet dotata. Politia a venit in 45 sec. In 2 min erau 3 echipaje. De 20 min fiul meu cel mic zace accidentat grav pe caldaram si SMURD NU MAI VINE!”, spus Chioțea pe contul de Facebook.