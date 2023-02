Momente grele pentru Adelina Pestrițu. Fiica ei a fost internată de urgență. Ce diagnostic a primit micuța: „Am intrat în panică“

Adelina Pestrițu recunoaște că a trecut prin spaima vieții ei după ce a ajuns la spital cu fiica sa Zeny. Copila părea că are o viroză obișnuită, iar singurul simptom era o simplă tuse. Când au consultat-o însă pe copilă, medicii au constat că plămânii micuței erau deja afectați.

Semnal de alarmă

Adelina Pestrițu a ținut să tragă un semnal de alarmă și le recomandă părinților să nu îi trateze pe cei mici după ureche și să meargă la medic. „Totul a început de la o simplă tuse. De asta vreau să trag un semnal de alarmă și să vă explic cum am ajuns noi la spitalizare. Ne-am prezentat la camera de gardă, am mers să ne asigurăm că îi administrăm un sirop potrivit, pentru că știți că dacă îi dați un sirop pentru tuse productivă și ea este seacă sau invers puteți să îi agravați situația copilului.

Cel mai bine este să cereți întotdeauna părerea medicului. La camera de gardă am spus ce s-a întâmplat, am spus că nu are decât o tuse, fără secreții nazale, fără nimic altceva și a început să o asculte doamna doctor de gardă“, a scris Adelina Pestrițu pe rețele de socializare.

Probleme la plămâni

Influencerița recunoaște că a intrat în panică atunci când a auzit diagnosticul fiicei ei. Micuța a avut nevoie de șapte zile de spitalizare.

„După ce a fost examinată, am făcut radiografia pulmonară și pe aceasta s-a văzut că plămânii erau destul de afectați, moment în care am intrat în panică. Medicii ne-au spus că trebuie internată.

Vă repet că singurul simptom a fost tusea. Pentru noi poate părea ceva simplu, o viroză, așa cum se întâmplă peste tot și mai ales în perioada asta, dar în interior poate fi vorba de ceva foarte grav. A fost nevoie și de oxigen, tratamentul a fost unul destul de serios, dar a dat roade repede, având în vedere că o astfel de problemă de sănătate poate dura destul de mult și poate avea complicații peste complicații”, a mai scris Adelina Pestrițu pe Instagram.