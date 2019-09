Acesta a declarat că Putin nu este întotdeauna încântat de mâncarea servită în timpul zborului cu aeronava prezidențială, fapt pentru care acesta mănâncă destul de puțin. De asemenea, acesta a povestit și despre un moment dificil prin care a trecut Putin, în timpul unei furtuni.

„Vremea la Moscova şi Sankt Petersburg era foarte proastă pentru zbor, ploua puternic, bătea un vânt lateral, violent, din toate direcţiile. Dar am decolat. Şi la înălţimea de 5.000 – 6.000 de metri, ne-am pomenit în mijlocul unor turbulenţe puternice.

„M-a chemat în biroul său şi m-a întrebat: „Ce a fost asta?”. Am discutat. Desigur, a fost foarte neplăcut. Probabilitatea de a ieşi de pe pistă era de 90%, dar ne-am descurcat. Am zburat 40 de ani şi nu am găsit astfel de condiţii nicăieri.

Aeronava cu care călătorește Putin a costat 430 de milioane de euro, iar condițiile de la bordul ei sunt pe măsura prețului. Dormitorul dotat cu un pat imens, toaleta placată cu aur, sala de fitness şi de conferinţe, acestea sunt doar câteva dintre facilitățile de care se bucură președintele Rusiei, scrie Digi24.

