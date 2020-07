Mihai Mitoșeru a trecut prin momente foarte delicate după ce a ajuns la bisturiu. Omul de televiziune nu bănuia nimic în momentul în care s-a prezentat la medic pentru un simplu consult, însă situația era mult mai gravă decât bănuia. Lui i-a fost descoperită o afecțiune și a fost băgat în sala de operații.

Problema inițială era legată de varice și se pare că necazul a fost mai mare. Mitoșeru a fost operat de urgență, iar mama lui a declarat că, în acest moment, fiul ei este în refacere și se simte bine. „Cred că a durat vreo oră și ceva. Are bandajate ambele picioare, asta știu. Peste zece zile își scoate bandajele. E bine, asta este important. El m-a sunat. Se simte bine”, a declarat Camelia Mitoșeru pentru Antena Stars.

Mihai a fost externat, se află acasă, și trebuie să revină la un control peste câteva zile. „Nu este în spital. A plecat acasă. O să meargă control peste zece zile. S-a panicat când i-a zis doctorul în ce hal e. Jos pălăria pentru doctorul care l-a făcut să se opereze pe loc.”

Camelia Mitoșeru povestea că s-a speriat în momentul în care a aflat că biatul ei are nevoie de o intervenție chirurgicală grabnică, provocată de descoperirea unui cheag de sânge. Femeia a recunoscut că vestea a panicat-o peste măsură.

„Am primit un telefon de la el: ”Mamă, să știi că trebuie să intru într-o operație, un cheag de sânge poate să-mi ajungă la inimă. Pot să mor ca tatăl lui Noemi.” Eram pe stradă. M-am panicat, cum să nu mă panichez? Dar era cu Bahmuțeanca și ea e fata mea. Eram cu un prieten în mașină, am tras pe dreapta, am stat acolo până mi-a zis că a ieșit din operație. Am crezut că mor, am crezut că mor”, afirma mama omului de televiziune.