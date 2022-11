Momente de fericire pentru Donald Trump. Fiica lui cea mică s-a căsătorit

Tiffany Trump, fiica cea mică a lui Donald Trump, a făcut de curând pasul cel mare. În vârstă de 29 de ani, aceasta s-a căsătorit cu un miliardar în vârsta de 25 de ani.

Mireasa a purtat o rochie strălucitoare, semnată de designerul Elie Saab. Același designer a creat și ținutele pentru mama lui Tifanny și pentru domnișoarele de onoare.

Fostul președinte al Statelor Unite a fost grijuliu cu fiica sa. „Michael, ai face bine să ai grijă de ea”, i-a transmis în glumă fostul președinte ginerelui său, înainte de a dansa cu fiica lui.

Soțul lui Tiffany Trump are origini libaneze și franceze, dar s-a născut în Texas. Când era mic, familia lui s-a mutat în Nigeria. Acolo, părinţii săi dețin mai multe companii în diverse sectoare, potrivit digi24.ro.

Aceasta a ținut să posteze pe Instagram o serie de imagini de la nunta ei.

Cu câteva ore înainte ca tatăl ei, fostul președinte al SUA, să plece din biroul oval de la Casa Albă, Tiffany Trump a făcut anunțul cel mare pe pagina sa de Twitter, în care spunea că s-a logodit.

„A fost o onoare să sărbătoresc multe momente importante, ocazii istorice și să-mi creez o mulțime de amintiri cu familia mea la Casa Albă.

Dar amintirile nu sunt mai importante ca logodna cu extraordinarul meu logodnic @MichaelZBoulos. Sunt binecuvântată și entuziasmată de noul capitol!”, a scris Tiffany în dreptul imaginii. Tânărul i-a răspuns iubitei sale și i-a spus „te iubesc scumpo”.

It has been an honor to celebrate many milestones, historic occasions and create memories with my family here at the White House, none more special than my engagement to my amazing fiancé @MichaelZBoulos!Feeling blessed and excited for the next chapter! ❤️ pic.twitter.com/XeoSceoH8N

— Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) January 19, 2021