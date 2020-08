Medicii nu au descoperit până în momentul de față niciun leac, artista fiind nevoită să trăiască cu această afecțiune toată viața.

”Am o imunotiroidie. Este o boală pe care trebuie să o duc până la capătul vieţii. Nu are niciun leac. Este o boală autoimună. Trebuie să mă împac cu ideea aceasta.

Am şi momente când mă simt mai bine, am şi momente când îmi dă bătăi de cap, dar… după cum se ştie, şi acele kilograme în plus pe care le-am căpătat de mult timp sunt din cauza acestui lucru. Tot metabolismul devine mai lent”, – a dezvăluit artista.

„Sunt momente când nici nu te poţi da jos din pat”

Din cauza bolii, la cei 60 de ani ai săi, Silvia s-a îngrășat enorm, dar a reușit totuși să scape de 25 de kilograme în ultimul timp.

"Am toate motivele din lume să fiu fericită, de depresie nu e vorba. Sunt momente când nici nu te poţi da jos din pat. N-ai energie și se pare că ţi s-au înecat toate corăbiile. Dar nu durează mult lucrul acesta"