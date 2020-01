„Azi (24 ianuarie) şi mâine nu plecăm nicăieri. Din cauza virusului. Mâine venim acasă”, a scris Delia pe Facebook.

Imediat, o admiratoare îngrijorată de soarta Deliei, a postat un comentariu în care a afirmat: „La știri, apare pe burtieră că ești sechestrată din cauza virusului ucigaș”,

Delia nu a întârziat să își liniștească fanii: „Nu sunt…dar nici nu am umblat azi ..de când am aflat ca au fost 3 cazuri aici. Am stat cuminți în resort. Mâine în aeroport punem măscuțe.. și sperăm să fie bine”, a explicat vineri cântăreața.

Delia Matache a absolvit Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”. Unde a studiat pianul și flautul, iar la Conservator povestește că a studiat jazz-ul, folclorul, muzica bizantina și clasică.

A debutat în 1999 ca membră a trupei N&D. După destrămarea trupei, a lansat patru albume solo și mai multe concepte pentru spectacole live de succes fiind cunoscută și în calitate de jurat pentru emisiuni de televiziune, potrivit stiridiaspora.ro

Te-ar putea interesa și: