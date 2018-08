Momente cumplite pentru celebrul designer Stephan Pelger. Va ține minte toată viața

Celebrul designer vestimentar Stephan Pelger a fost victima a două femei pe o stradă din Cannes. Cele două femei nu s-au mulțumir să-i aplice o corecție fizică soră cu moartea dar i-au și furat toate bunurile pe care le avea acesta. Momentele în care a fost pur și simplu desfigurat , celebrul designer le va ține minte toată viața.





După acestă întâmplare tragică, designerul a decis să plece în Germania, la mama sa.

"M-au bătut, maltratat, m-au ținut cu piciorul de gât, o să fiu cusut pe față în seara asta. Mi-au furat toate bijuteriile și m-au lăsat chiar și fără pantaloni. Am ieșit din club să iau taxi în momentul în care am fost împins într-o mașină. Nu știu dacă m-au urmărit că eram îmbrăcat mai sofisticat, dar în general te uiți cum e omul imbrăcat, mi-au luat și pantofii. M-am trezit în câmp plin de sânge, m-a gasit o femeie și m-a dus la spital. Ele sunt căutate acum pentru tentativă de omor și furt. M-am trezit pe niște dealuri la Cannes, m-au tranchilizat, m-am trezit atunci cand m-au împins, am vrut să sar din mașină în mers. Vorbeau în magrebiană, nu erau franțuzoaice, auzeam ceva de pistol, am vrut să sar din mașină. M-au dus la o parcare și a început macelul. Plângeam și voiam să le dau tot ce vor, mi-au luat tot. M-au lovit cu bocancii în față. Ceasul de la mână valora câteva mii, vorbim de zeci de mii de euro.", a declarat Stephan Pelger.

