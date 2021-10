Momente cumplite în pușcărie pentru Leo de la Strehaia. A fost transferat de urgență la spital: „Îi poate îmbolnăvi și pe alții”

Leo de la Strehaia a avut probleme de sănătate, așa că a fost transferat la Spitalul Penitenciarului Jilava. Încarcerat la Penitenciarul din Drobeta Turnu Severin, a acuzat stări de rău și se pare că s-a infectat cu coronavirus. Fiul lui Leo de la Strehaia a povestit că tatăl lui a avut nevoie de oxigen.

„Se simțea foarte rău, din ce am înțeles avea nevoie și de oxigen. Am vorbit puțin cu el, are mari probleme de sănătate. Sper să se refacă, mai ales că el are mari probleme de sănătate, comorbidități cum se zice, încă de dinainte. (…) Tata se împăcase cu ideea că va ajunge la închisoare, știa după felul în care s-a desfășurat procesul că nu are șanse să scape. Dar puteau să îl lase să își termine tratamentul, să scape de coronavirus, apoi să îl ducă acolo.

Iar asta din două motive, zic eu, de bun simț: îi poate îmbolnăvi pe alții la închisoare și pentru că nu poate fi îngrijit așa cum trebuie la pușcărie, mai ales că el are probleme cardiace, este diabetic, e supraponderal și are și alte probleme de sănătate”, a spus Alin, băiatul lui Leo, pentru fanatik.ro.

„E băgată la izolare, în carantină, nu am putut vorbi deloc cu ea”

Băiatul a mai spus că-și face griji și pentru mama lui Leo, care și ea are probleme de sănătate. ă îngrijorează bunica. E și ea bolnavă de COVID, este bătrână și nu mai știu nimic de ea. E băgată la izolare, în carantină, nu am putut vorbi deloc cu ea. Mi-e teamă să nu pățească ceva, și așa se simțea foarte rău când a ajuns în penitenciar. Pe ea o țin încă la Severin, dar dacă nu primește tratamentul va muri”, a mai spus Alin.