Leo de la Strehaia, condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Decizie definitivă

Conform avocaților din dosar, faptele se prescriu pe 2 octombrie 2021, prin urmare judecătorii au încercat să dea un verdict definitiv până atunci.

În primă instanță, pe 27 iulie acest an, Tribunalul București i-a condamnat pe Leo de la Strehaia, mama lui, Maria Mihai zisă Patroana, fratele vitreg, Ioan Mihai zis Mex, și vărul, Gheorghe Gheorghe, la câte 3 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, mai exact tentativă la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor și complicitate la această tentativă.

În septembrie acest an, Leo de la Strehaia a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru înșelăciune într-un alt dosar penal, iar fiul lui, la un an și 2 luni de închisoare cu suspendare, însă decizia nu e definitivă, scrie g4media.ro.

Leo de la Strehaia într-un top al celor mai bogați țigani din România

Leo de la Strehaia a fost trimis în judecată la sfârșitul anului 2017 în acest dosar fiind acuzat de evaziune fiscală. De altfel, familia lui Leo este cunoscută în zonă datorită faptului că s-ar fi îmbogățit din comerțul ilegal cu combustibil. În trecut, Leo a fost la un pas de închisoare după ce procurorii l-au acuzat că a prejudiciat statul român cu 3 milioane de euro prin cumpărarea de combustibil neaccizat și vânzarea ulterioară a acestuia sub formă de motorină sau combustibil premium.

Leo și-ar fi dorit ca dosarul să fie strămutat la o instanță din Craiova, acolo unde a reușit să scape de condamnări în trecut.

Leo de la Strehaia a fost unul dintre cei mai bogați romi, cu o avere evaluată la 2,1 milioane euro. La un moment dat, într-un top al celor mai bogați țigani din România, el s-a clasat pe locul 19. Apropiații vorbesc însă de o avere și mai mare lăsată de tatăl acestuia, de circa 10 milioane euro. Leo a reușit, în 10 ani, să spargă toată averea pe distacții, caznouri, mașini scumpe și femei frumoase. El a mărturisit că în prezent este falit și că vrea să vândă ”palatul din Strehaia” cu 2 milioane euro