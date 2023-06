Moment tensionat la „Chefi la cuțite”. Un concurent din propria echipă l-a scos din sărite pe chef Sorin Bontea

Stelian Nistor și Adriana Stănescu au părăsit show-ul culinar în ciuda dorinței lor de a continua. Cu toate acestea, sunt recunoscători că au ajuns atât de departe în emisiune și se simt împliniți că au dus această luptă până la final. Cei trei chefi au evaluat preparatele și au acordat notele care au determinat eliminările din concurs.

Sorin Bontea, enervat de un concurent din echipa sa

„N-am plecat cu 3 sau 4, am plecat cu 8. Am plecat cu capul sus, zic că mi-am făcut treaba bine aici, că am reușit cât de cât să mă integrez. Sunt fericit că am ajuns până aici, nu ajunge oricine. Asta e!”, a spus Stelian Nistor la testimonial, după eliminare.

„Așa a fost să fie, mi-am asumat. Pur și simplu am ales să merg pe ceea ce eu simt că vreau să fac și cum pot să fac. Asta mă bucură foarte tare, că am fost fairplay până la ultima farfurie”, a ținut să spună și Adriana Stănescu.

În timpul jurizării, Constantin Onuț, unul dintre favoriții principali pentru câștigarea trofeului, a adoptat o atitudine care l-a deranjat pe Sorin Bontea, mentorul echipei din care face parte. În timp ce Sorin Bontea încerca să-i explice motivele pentru care nota acordată a fost mică, Onuț a afișat un zâmbet larg, ceea ce a stârnit o reacție neașteptată din partea chef-ului.

„Treaba lui, să râdă! Eu ți-am dat cea mai mică notă, iar data viitoare o să te ard rău, dacă mai tratezi proba superficial”, a spus Sorin Bontea.

Constantin Onuț a vrut să-l scoată din concurs pe un adversar

Constantin Onuț a avut o reacție controversată după eliminarea lui Stelian Nistor din echipa lui chef Florin Dumitrescu din competiție. „Îmi pare rău, Stelian. Știam că va fi lovitura finală pentru tine”, a fost mesajul pe care concurentul din echipa lui Bontea l-a transmis la testimonial.

Onuț a făcut referire la faptul că el i-a ales combinația de vin cu ton, în mod intenționat, ca să-l încurce și să-l scoată din concurs, potrivit Cancan.