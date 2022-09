Moment emoționant la UEFA Champions League. Scenografie pregătită de fanii echipei Rangers. Video

Suporterii echipei Rangers au pregătit un moment inedit exprimându-și regretul pentru trecerea în neființă a Reginei Elisabeta a II-a. Aceștia au afișat un portret uriaș al Majestății Sale pe fondul steagului Marii Britanii.

Partida Rangers-Napoli ar fi trebuit să se dispute marți, dar a fost amânată cu o zi din cauza resurselor limitate ale poliției în ceea ce priveşte forţele de ordine şi problemele organizatorice în contextul evenimentelor legate de decesul Reginei Elisabeta a II-a.

La o săptămână după ce Regina Elisabeta a II-a a încetat din viață, la vârsta de 96 de ani, scoțienii i-au adus un omagiu înainte de meciul cu italienii. Cele două echipe au ținut un moment de reculegere în cinstea celei care a condus Marea Britanie și Irlanda de Nord timp de 70 de ani.

Fanii echipei Rangers, înainte de începerea meciului din Liga Campionilor cu Napoli, au cântat în onoarea Reginei Elisabeta a II-a, miercuri seară, imnul naţional înaintea confruntării cu Napoli.

Partea scoțiană a postat pe Twitter: „Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a va fi onorată în această seară cu un minut de reculegere, un spectacol creat de Union Bears şi interpretarea Imnului Național. Dacă participați la meciul din această seară, încurajăm toți suporterii să fie la locul lor la ora 19:50”.

Jucătorii de la Rangers s-au alăturat fanilor cântând „God Save the King”, cu fundalul Union Jack și o silueta a Reginei.

Anunţul clubului care a confirmat planul lor a venit după ce UEFA a respins toate cererile de la cluburi britanice, inclusiv Chelsea, Manchester City și Rangers, de a cânta imnul național înainte de meciurile lor din Liga Campionilor, informează dailystar.co.uk.

