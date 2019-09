Este vorba de Brigitte Sfăt și Raluca Podea.Cele două vedete au ceva în comun, pe celebrul Florin Pastramă. Acum un an, Florin Pastramă și Raluca Podea formau un cuplu fericit. Apoi, el a participat la emisiunea ”Ferma”, unde s-a îndrăgostit pe loc de Brigitte Sfăt. Cei doi s-au logodit chiar în timpul emisiunii iar mai apoi s-au căsătorit.

De data asta, Raluca Podea participă la emisiunea MasterChef, unde se va întălni cu cei doi proaspeți căsătoriți. În promo-ul emisiunii, Raluca poate fi auzită când spune că le pune otravă, fără să fie foarte clar dacă este vorba despre soți Pastramă sau nu. De altfel, Raluca Podea s-a destăinuit despre ruptura abrupă în relația cu Florin Pastramă. ”Am avut un an destul de greu, foarte dificil pentru mine. Am avut o relație, am fost foarte dezamăgită, s-a terminat brusc. El (n. red. este vorba despre Florin Pastramă)a decis să meargă la un show de televiziune, acolo s-a îndrăgostit, eu așteptându-l acasă. (…). Cred că asta mi-a fost sortit și prefer să rămân singură”, a povestit Raluca Podea.

Te-ar putea interesa și: