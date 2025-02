Moment amuzant în Biroul Oval: Fiul lui Elon Musk i-ar fi spus lui Trump să plece

Un videoclip din Biroul Oval, surprins în timpul unei conferințe de presă susținute de Elon Musk alături de fiul său și de președintele american, a devenit viral pe internet. Motivul? Cuvintele rostite de fiul lui Musk, pe nume „X Æ A-Xii”, care au stârnit dezbateri aprinse în mediul online.

În timp ce unii utilizatori susțin că afirmațiile copilului sunt greu de înțeles, alții sunt convinși că micuțul i-ar fi spus lui Trump:„Nu ești președintele și ar trebui să pleci de aici”.

Ba mai mult, unii cred că băiețelul ar fi continuat cu o replică și mai tranșantă: „Tacă-ți gura!”

Donald Trump nu a reacționat ignorând complet remarca. După ce l-a privit pentru câteva secunde, președintele SUA și-a întors atenția către jurnaliști, fără să comenteze incidentul, arată y!entertainment.

Elon Musk's and Grimes 4-year-old son tells Donald Trump “You’re not the President you need to go away” pic.twitter.com/JT0YRz0fR6

— ꩜ (@demismonarchy) February 12, 2025