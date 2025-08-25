Economie

Moldovenii nu mai pot expedia colete în Statele Unite prin Poșta Moldovei

Moldovenii nu mai pot expedia colete în Statele Unite prin Poșta Moldovei
Republica Moldova. Moldovenii nu pot expedia de astăzi colete sau pachete spre Statele Unite prin intermediul Poștei Moldovei. Întreprinderea a anunțat că a suspendat temporar aceste servicii în contextul unui ordin al președintelui american Donald Trump legat de noile taxe vamale, care intră în vigoare din 29 august.

Potrivit noilor reglementări, SUA a suspendat așa-numita excepție „de minimis”, care permitea intrarea fără taxe vamale a bunurilor cu valoarea declarată sub 800 USD. Măsura are drept scop combaterea evaziunii vamale, contrabandei și introducerii de produse periculoase prin intermediul coletelor de mică valoare.

„Până la identificarea soluțiilor de achitare a taxelor vamale impuse de către SUA, Poșta Moldovei suspendă temporar recepționarea trimiterilor cu conținut de marfă cu destinația SUA. Trimiterile poștei de scrisori cu conținut de documente sau scrisori se acceptă în continuare în circuitul poștal”, a precizat întreprinderea.

Cum vor fi taxate coletele expediate prin poștă

Pentru bunurile trimise prin rețeaua poștală internațională, SUA a stabilit două modalități de taxare:

  • Ad valorem – tarif procentual în funcție de rata IEEPA aplicată țării de origine;

  • Taxă specifică – sumă fixă pe colet, aplicată timp de 6 luni, în funcție de rata IEEPA.

Pentru Republica Moldova, unde rata este de 25%, taxa temporară va fi de 160 USD pentru fiecare trimitere. După 6 luni, metoda specifică va fi înlocuită de cea procentuală permanentă.

Impact asupra moldovenilor din diaspora

Noua regulă afectează toți operatorii poștali desemnați din lume și a determinat mai multe administrații poștale membre ale Uniunii Poștale Universale și PostEurop să suspende expedierea coletelor către SUA.

Pentru moldovenii care trimit pachete rudelor din Statele Unite, măsura va însemna fie costuri suplimentare considerabile, fie amânarea trimiterilor până la identificarea unei soluții.

Poșta Moldovei subliniază că scrisorile și trimiterile cu documente către SUA rămân acceptate și procesate în regim normal. Despre reluarea recepționării coletelor, întreprinderea va informa suplimentar publicul.

