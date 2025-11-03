Moldoveni obligați să muncească până la 16 ore pe zi în Italia. Ce pățeau cei care încercau să protesteze

Republica Moldova. Zeci de cetățeni moldoveni au fost exploatați în agricultură în nordul Italiei, fiind aduși ilegal în țară, obligați să lucreze în condiții inumane și amenințați cu expulzarea dacă îndrăzneau să se plângă. Ancheta a fost coordonată de carabinierii din Mantova, cu sprijinul Europol și al inspectoratului de muncă italian.

Potrivit publicației Gazzetta di Mantova, moldovenii erau recrutați de intermediari care le falsificau identitatea, schimbând naționalitatea în „română” sau „bulgară” pentru a eluda cotele legale de angajare prevăzute de legislația italiană. Muncitorii ajungeau pe câmpurile din provincia Mantova, unde erau forțați să muncească până la 16 ore pe zi, sub supravegherea strictă a așa-numiților caporali – intermediari între muncitori și patroni.

Anchetatorii au stabilit că lucrătorii primeau salarii foarte mici și erau obligați să plătească chirie pentru barăci insalubre puse la dispoziție de patroni. Cei care încercau să reclame condițiile de muncă riscau să fie concediați imediat și trimiși forțat în Republica Moldova.

Investigațiile desfășurate pe parcursul unui an au dus la punerea sub acuzare a doi antreprenori italieni. Un bărbat de 39 de ani din Poggio Rusco (provincia Mantova), plasat în arest la domiciliu, și un altul de 56 de ani din Bondeno (Ferrara), care are interdicție de a intra în provincia Mantova. Ambii administrau ferme de pepeni și dovleci cu indicație geografică protejată (IGP), produse exportate inclusiv în alte state ale UE.

Cei doi patroni colaborau cu doi compatrioți moldoveni care aduceau lucrătorii clandestin în Italia și îi distribuiau pe câmpuri contra unor sume de bani. Recrutorii au fost reținuți pe 14 octombrie, iar anchetatorii au stabilit că fermele exploatatorilor italieni erau principalii beneficiari ai rețelei.

Procurorii au aplicat măsuri preventive pentru a opri exploatarea și a proteja muncitorii, iar ancheta continuă, inclusiv cu sprijin internațional. Cazul readuce în discuție vulnerabilitatea muncitorilor sezonieri din Europa de Est, care devin ținte ale rețelelor de intermediere ilegală în agricultură, în special în regiunile rurale din Italia.