Mohammad Murad nu a fugit în Liban, cum s-a speculat. E în România. Despre Dan Diaconescu: „Așa sunt eu băiat bun”

Relaxat, îmbrăcat lejer, Mohammad Murad s-a filmat în curtea hotelului său, Panoramic, poate cea mai frumoasă unitate de cazare de pe litoralul românesc. În acest loc s-au filmat și foarte multe scene din celebrul film Nea Mărin miliardar, care îl are ca rol principal pe Amza Pelea.

Au fost speculații că Murad a fugit în Liban

În ultima perioadă au fost tot felul de speculații că Murad ar fi fost implicat în scandalul Dan Diaconescu, acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu două surori gemene, minore la vremea respectivă. Murad a apărut public și a negat vehement orice implicație.

Ulterior, omul de afaceri libanez ar fi călătorit în Liban, țara sa de origine. Și atunci au existat speculații cum că Mohammad Murad ar fi fugit. „Am venit pe Litoral, nu am fugit din București la mare, doar am venit și vă spun că vom pregăti un sezon special”, își începe Murad filmarea.

Murad: Lui Dan Diaconescu doar i-am împrumutat o mașină

Referitor la cazul Dan Diaconescu, Murad a declarat că nu are nici cea mai mică implicare. „Pentru cei care au comentat și au vorbit de numele meu pe orice subiect, mai ales pe subiectul Dan Diaconescu, le spun să stea liniștiți, că nu fac parte din oamenii care fac un lucru care să le fie frică. Așa sunt eu, băiat bun. Decât i-am împrumutat lui Dan Diaconescu o mașină, cu toate că am vreo zece mașini împrumutate. Așa e… unii sunt băieți buni, alții sunt băieți de interes, însă eu știu cum sunt și știu că nu o să fac niciodată vreun lucru, de care copiilor mei să le fie rușine cu el”, a punctat Murad.

Recent, Murad, a scris pe pagina sa de Facebook faptul că nu este prieten cu Dan Diaconescu și că habar nu avea ce ocupații ar fi avut acesta. „Niciodată nu am avut nicio informație, nici măcar în gluma nu am discutat cu Dan Diaconescu asemenea subiect. Chiar dacă aș fi știut, cu siguranță aș fi fost total împotriva acestei întâmplări. Nu mă pot considera un prieten de-al lui Dan Diaconescu, sau mai precis o persoană care comunică des cu dânsul, însă recunosc că ne cunoaștem bine, dar nu am știut nicio secundă de asemenea întâmplări”, a scris Mohammad Murad.

Murad: „Veniți pe litoral. Arată superb!”

În aceeași filmare, Murad îndeamnă turiștii români să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc.

„Am venit cu multe idei ca să fie o vacanță specială. Oamenii au nevoie de puțină relaxare și să-i convingem că au ales România, cea mai bună variantă (…) Sper să nu înceapă statul sau Ministerul Transporturilor lucrări pe vreo altă stradă pentru că avem nevoie, în vacanță, de mult relax și confort.

Alegeți litoralul românesc pentru că o să simțiți că avem cu ce să ne lăudăm. Litoralul e frumos. Plaja arată spectaculos de frumos!”, a mai spus Muad.

Cine e Mohammad Murad

Mohammad Murad, fondator şi preşedinte al Phoenicia Hotels, este unul dintre cei mai mari proprietari de hoteluri din România şi unul dintre cei mai mari investitori în acest sector economic. Deține hoteluri pe tot litoralul românesc, dar și în București.

Murad a venit în România în 1982 din Liban ca să studieze medicina, specializare neurologie. După Revoluţie a avut diverse iniţiative antreprenoriale, începând cu o terasă în Regie.