Patronul unor hoteluri de renume de pe litoralul românesc a fost văzut, marți, după masa, în timp ce ieșea din Primăria Mangalia unde a fost să-și depună dosarul cu candidatura. Potrivit unor surse locale, Murad a prezentat 785 de semnături, cu mult mai multe decât avea nevoie.

„Am renunțat la ideea de a candida pentru Primăria Constanța. Candidez la Primăria Mangalia pentru că m-am săturat de promisiuni. După 30 de ani de democrație, este mai rău. Planul meu nu este unul politic, este adminstrativ. Voi veni cu proiecte din fonduri proprii, tot profitul meu îl voi dirija către administrația locală”, a spus Murad, pentru presa locală.

La începutul acestei luni, cu ocazia inaugurării complexului Amfiteatru-Panoramic-Belvedere din Olimp, unde a investit peste 40 de milioane de euro, Murad a anunțat că va candida pentru funcția de primar la Constanța. „Am promis că odată cu inaugurarea voi alege o opţiune dacă voi candida sau nu … Da, răspunsul meu este voi candida la funcţia de primar al Constanţei… În viaţă, când asumi o răspundere şi ai un eşec, trebuie să îl asumi. Din păcate, clasa politică are un eşec şi în special în administraţia locală. Are un eşec pentru că nu am putut noi ani de zile, din toate punctele de vedere, să schimbăm lucrurile în aşa fel încât să nu fim miraţi cât de frumos este în Turcia, în Grecia, în Italia sau în Franţa”, a afirmat Murad.

Mohammad Murad este un om de afaceri care a demonstrat că știe să facă turism. Din calitatea sa de investitor în turismul românesc, Murad s-a contrat în cursul lunii iunie cu cei din Guvernul Orban, care nu doreau să deschidă litoralul pentru turiști. „Vă spun informaţii din interiorul Guvernului: premierul şi ministrul Marcel Vela au fost de acord să deschidem. Dar Nelu Tătaru (ministrul Sănătăţii) şi Raed Arafat nu.

Şi nimeni nu se pune acum cu medicii. Le place să fie la comandă, dar nu vor câştiga nimic dacă amână deschiderea cu 2 săptămâni, decât dacă se inventează un vaccin între timp. Ludovic Orban, în viaţa lui nu a avut un angajat, nu a dat un salariu. Eu am 10 meserii pe care ştiu să le fac dacă nu mai sunt patron, dar el nu ştie să facă nimic, dacă nu mai e premier”, declara Mohammad Murad..