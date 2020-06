Povestea lui Mohamed din Luxor, este una care dovedește din plin că această zicală este una cât se poate de adevărată. Are 28 de ani, și de mai bine de un an locuiește și muncește la cel mai select hotel din Cluj Napoca, Grand Hotel Italia. Este atât de tare îndrăgostit de Transilnvania și de Cluj Napoca, încât acum își dorește să își cumpere un apartament în orașul de sub poalele Feleacului.

Mohamed din Luxor a fost crescut doar de mamă, pentru care un cult fantastic. Nu există zi să nu se gândească la ea și să nu vorbească la telefon cu ea. A fost crescut doar de mamă de la vârsta de doi ani, în baza unor principii de viață mai mult decât sănătoase, iar pentru asta relația dintre cei doi este indestructibilă. Pe tatăl său, Mohamed îl vedea când și când. Ultima dată când i-a spus să se facă polițist, dar el nu a vrut, motivând că este prea îndrăgostit de Transilvania și de turism. A absolvit cursurile facultății de turism, de la una din uiniversitățile egiptene și a ajuns să lucreze la un hotel luxos din Hurghada, o stațiune de lux, situată la malul Mării Roșii.

Aici a avut prilejul să cunoscă și români, mulți dintre ei oameni cu bani foarte mulți. Unul dintre aceștia i-a lăsat la plecare, în loc de bani, uin album turistic despre frumusețile Transilvaniei. Vreme de câțiva ani, Mohamed a tot citi despre Salina de la Turda, despre frumusețile Apusenilor, despre portul popular din Maramureș, cu frumoasele lui obiceiuri, despre stațiunea Felix sau despre orașele Cluj, Bistrița sau Oradea. Așa s-a născut dragostea egipteanului pentru Transilvania.

Femeia care i-a îndeplinit visul

Apoi, în 2018 visul i-a devenit realitate cu ajutorul unei clujence cu inimă mare, Ileana Deleanu. ”Am fost cu unul dintre nepoți în Hurghada și Mahomed era șef de sală. Am vrut să îi dau bani, știți și dvs., pentru lucruri mărunte, că ne servea, că ne rezerva masa, că era amabil în general, dar el a refuzat. La plecare, ne-a spus despre visul de a trăi în Transilvania, și ne-a vorbit despre această zonă cum nu am auzit pe niciun român. Ne-a adus și câteva mici suveniruri, două căni să ne aducă aminte de Egipt. Atunci i-am spus: Mohamed, eu sunt din Transilvania și voi face tot ce pot să te dus acolo”, povestește Ileana Deleanu.

La scurt timp după revenirea la Cluj, Ileana s-a înțeles cu bărbatul care îi este alături și s-au decis că trebuie să facă acest lucru pentru Mohamed. ”Bărbatul meu, care a fost polițist mi-a spus mai în glumă, mai în serios, tu Ileana dacă vrei să facem asta, trebuie să te duci în Egipt să îi cunoști familia, pe mama lui, să vedem că este om serios. Și asa se face că la 1 decembrie 2018, chiar de ziua națională eram în Egipt, la el acasă, unde am stat o săptămână, timp în care am cunoscut-o și pe mama lui și am văzut că este chiar un tânăr care trebuie ajutat”, continuă Ileana Deleanu.

Drumul din Egipt până la Cluj

La revenirea în România, clujeanca a venit cu toate actele lui Mohamed, în original. A mers la Poliția pentru Străini și i-a obținut tânărului egiptean un permis de muncă, pe un an. Apoi, cu ajutorul altor prieteni a găsit un post de ospătar la cel mai luxos hotel din Cluj. ”Mohamed este foarte fericit. A ajuns la Cluj, acum un an, iar de atunci locuiește și muncește la hotelul de cinci stele. Este foarte bine văzut și s-a integrat complet, și chiar și-a prelungit permisul de muncă. Pe perioada stării de urgență a refuzat șomajul tehnic și a lucrat în subsol, la curățenie, a vopsit garduri, a curățat grădina. Lui nu îi place să stea. De când a venit s-a integrat în familia noastră. Vine la noi și vorbim cât se poate des. Acum învață limba, iar când are câte un pic de timp, câteva zile libere, umblă prin Transilvania”, mai spune Ileana Deleanu.

Ultima dată, Mohamed a fost la Bâlea Lac și a umblat prin Munții Făgăraș, locuri care i-au plăcut cel mai mult.