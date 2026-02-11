Modificările aduse legii minelor și legii privind cimitirele, declarate neconstituționale de CCR

Curtea Constituțională a României a admis miercuri, în unanimitate, obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan și a stabilit că modificările aduse Legii minelor șiLegii privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare sunt neconstituționale. Judecătorii au reținut că actul normativ încalcă principiul bicameralismului, existând „deosebiri majore de conţinut normativ” între forma dezbătută de prima Cameră și cea adoptată de Camera decizională.

Potrivit comunicatului transmis de CCR, legea pentru completarea Legii minelor nr. 85/2003 și pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare este neconstituțională în ansamblul său.

Curtea a arătat că inițiatorii urmăreau să permită statului sau unităților administrativ-teritoriale să concesioneze prin atribuire directă către persoane fizice locurile de înhumare sau spațiile destinate urnelor de cenușă din cimitirele sau zonele special amenajate ale crematoriilor aflate în proprietatea sau administrarea lor.

Însă, în Camera decizională, au fost introduse noi reguli privind concesionarea prin atribuire directă, care, potrivit Codului administrativ, reprezintă o excepție de la regula concesionării prin licitație publică.

„Aşadar, în Camera decizională a fost modificat regimul juridic al exercitării dreptului de proprietate publică asupra terenurilor pe care se desfăşoară activităţi miniere sau a terenurilor situate în proximitatea exploatărilor miniere, fără ca aceste modificări să fi fost avute în vedere la dezbaterea din prima Cameră sesizată”, subliniază CCR.

Judecătorii constituționali au constatat că modificările operate de Camera Deputaților au schimbat substanțial filosofia actului normativ.

Proiectul legislativ depus în martie 2025 avea un obiect limitat și clar definit: oferea persoanelor fizice posibilitatea de a concesiona locuri de înhumare prin atribuire directă. Inițiativa era prezentată ca o măsură punctuală, menită să simplifice procedurile administrative pentru cetățeni în relația cu autoritățile locale. În forma sa inițială, textul nu făcea referire la concesionarea unor suprafețe mai ample și nici la implicarea operatorilor privați în administrarea unor bunuri din domeniul public.

Situația s-a schimbat însă radical în etapa finală a procesului legislativ. Forma adoptată de Camera Deputaților la 10 decembrie 2025 a extins considerabil sfera de aplicare a legii, introducând prevederi care permit concesionarea directă nu doar a locurilor de înhumare, ci și a cimitirelor și a terenurilor aflate în proximitatea exploatărilor miniere. Noua variantă deschidea astfel posibilitatea transferării în administrare către operatori privați a unor bunuri aparținând statului sau domeniului public, schimbând substanțial filosofia inițiativei inițiale.

În acest context, președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională pe 24 decembrie, contestând legea adoptată de Parlament. În sesizarea depusă în Ajunul Crăciunului, șeful statului a invocat încălcarea principiului bicameralismului și a legalității, precum și riscul afectării dreptului constituțional la un mediu sănătos.

Analizând critica de neconstituționalitate extrinsecă referitoare la nerespectarea principiului bicameralismului, Curtea a concluzionat că diferențele dintre cele două forme ale legii sunt esențiale.

„Deosebirile majore de conţinut normativ dintre cele două forme ale legii dezbătute şi votate în cele două Camere ale Parlamentului, precum şi configuraţia semnificativ diferită a acestor două forme conduc la încălcarea principiului bicameralismului”.

În motivare, judecătorii arată că intervenția Camerei Deputaților a dus la introducerea unor prevederi care schimbă semnificativ regimul concesionării.

„Astfel, ca urmare a intervenţiei Camerei Deputaţilor asupra formei pe care Senatul a dezbătut-o, au fost introduse reglementări esenţiale, care reaşează viziunea legislativă asupra regulilor aplicabile concesionării. Având în vedere acestea şi ţinând cont de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia principiului bicameralismului, Legea pentru completarea Legii minelor nr.85/2003, precum şi pentru completarea art.14 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare contravine dispoziţiilor art.61 alin.(2) şi ale art.75 din Constituţie”, precizează judecătorii.

CCR a explicat că, odată ce a constatat neconstituționalitatea extrinsecă a legii în ansamblul său, nu a mai fost necesară analizarea criticilor de neconstituționalitate intrinsecă, acestea rămânând fără obiect.

Decizia pronunțată miercuri de Curtea Constituțională este definitivă și are caracter general obligatoriu.