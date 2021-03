„Actuala Lege a RCA are hibe şi este rolul propunerii de Ordonanţă de Urgenţă să le rezolve. Hiba fundamentală este că eu, cel care cumpără poliţa de RCA cumpăr ceva ce va fi folosit de altcineva, de un terţ, deci eu în esenţă nu beneficiez de ce cumpăr eu, ca atare nu am niciun interes să cumpăr ceva de bună calitate, ci să iau ceva cât mai ieftin. Atunci ideea de a ne muta pe sistemul de decontare directă – dacă cineva îmi loveşte maşina o repar pe poliţa mea – atunci am interesul să-mi iau o poliţă care să-mi dea încredere că voi primi un serviciu bun de reparaţie”, a spus Chiriţoiu.

Potrivit acestuia, o altă hibă a actualei legi este că nu există niciun control asupra costului reparaţiilor.

“Toţi ne dorim ca preţul RCA să fie cât mai jos, dar costurile pot creşte şi nu există niciun mod de a nu permite excese privind costul reparaţiilor şi atunci acesta este lucrul pe care încercăm să îl remediem şi venim cu preţul de referinţă pentru service-uri, a de pune un preţ orientativ. Nu este un preţ fix, obligatoriu, ci unul orientativ, care să dea totuşi companiilor de asigurare posibilitatea să limiteze costurile lor, ce au de plătit către service-uri. Deci nu va fi o plafonare a preţului, ci un indicator care să orienteze cumva piaţa şi să dea o orientare şi instanţelor în momentul în care apreciază litigiile dintre prestatorii de servicii şi cei care trebuie să plătească”, a mai spus şeful Consiliului Concurenţei.

Dacă preţul reparaţiilor ar creşte infinit, acest lucru se va reflecta în preţul plătit de populaţie la poliţele RCA, a argumentat el.

“Deci nu poţi să limitezi finalul, preţul final, dacă nu reuşeşti cumva să limitezi componentele, elementele de cost. Asta e ceea ce încercăm să facem prin OUG, în câteva săptămâni sperăm că s-ar putea întâmpla”, a concluzionat Bogdan Chiriţoiu.