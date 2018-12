MODIFICĂRI de ultimă oră luate de organizatorii Australian Open pentru 2019

Organizatorii turneului de Mare Șlem de la Antipozi au hotărât să introducă super tie-break-ul în setul decisiv, potrivit site-ul competiției.





Astfel, super tie-break-ul se va introduce la scorul de 6-6, în al cincilea set la băieți, respectiv în al treilea la fete. Decizia a fost luată tocmai pentru a scurta meciurile, iar câştigător ar urma să fie declarat primul jucător/jucătoare care ajunge la zece puncte în super-tie-break.

În acest an, în „optimi”, Simona Halep a învins-o per americanca Laurren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capătul a trei ore şi 45 de minute de joc şi după ce a salvat trei mingi de meci. Însă, caldura le-a dat mari bătăi de cap participanților de la Australian Open în acest an.

„Am întrebat jucători, atât din prezent cât și din trecut, comentatori, agenți și analiști TV dacă vor să se joace set cu avantaj (n.r. sistemul vechi de joc, fără tie-break), și am început de acolo. Am ales un tiebreak la 10 puncte, la scorul de 6-6 în setul decisiv, pentru a ne asigura că fanii vor primi în continuare un final special la aceste dispute epice, iar tiebreak-ul mai lung încă oferă posibilitatea unei schimbări de ultim moment. Super-tie-break-ul poate diminua și din dominarea prin serviciu care poate prevala în tiebreak-ul mai scurt", a declarat Craig Tiley, directorul turneului Australian Open, potrivit site-ului competiției.

