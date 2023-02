Modificări importante la Codul Penal. Cum va fi pedepsit ultrajul. Precizările ministrului Lucian Bode

Măsura este așteptată de oamenii legii care s-au plâns că mulți dintre cei care îi lovesc sau îi înjură, scapă doar cu amenzi penale, aplicate de judecători.

Ministrul de Interne a declarat că a depus la Parlament, un proiect de modificare a Codului Penal, în sensul înăspririi unor pedepese aplicate în cazul comiterii unor infracțiuni precum ultrajul sau a faptelor de violență împotriva minorilor.

”Prin această iniţiativă intervenim asupra a 11 articole din Codul Penal şi propunem, în majoritatea cazurilor, majorarea limitelor de pedeapsă cu o treime. Infracţiunile în forme agravante pentru care se vor mări cu o treime limitele pedepselor sunt: lovirea, vătămarea corporală, loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte şi hărţuirea”, a precizat Ministrul de Interne.

La ultraj nu se mai poate aplica amendă penală

Potrivit acestuia, prin noile modificări se intenționează ca infracțiunea de ultraj să nu mai poată fi pedepsită cu amendă penală.

”Trebuie să fim mai fermi şi în aceste cazuri pentru că vorbim despre fapte comise chiar împotriva celor care îşi exercită atribuţiile de serviciu în vederea impunerii respectării legii. Toate aceste modificări intră în dezbaterea parlamentară. Sunt convins că vor exista argumente pro şi contra dar să nu uităm că avem o mare responsabilitate în a descuraja şi preveni faptele antisociale care pun viaţa în pericol, care aduc o gravă atingere climatului de ordine şi siguranţă publică, dar şi sentimentului de siguranţă cetăţenesc”, a mai afirmat Lucian Bode.

Violența împotriva unui minor va fi aspru pedepsită

Printre infracțiunile pentru care vor fi majorate pedepsele, se numără și cea de tulburare a ordinii și liniștii publice, dar și cele împotriva minorilor

”Raportul de forţe dintre agresor şi un minor este suficient de mare pentru ca infracţiunea să primească circumstanţe agravante şi un spor de o treime din pedeapsă. Cred că trebuie să fim mai duri cu cei care aleg să profite de un copil şi să descurajăm astfel de fapte abuzive. Am făcut modificări şi am schimbat abordarea în ceea ce priveşte fapta de tulburare a ordinii şi liniştii publice pentru care am majorat limitele pedepsei cu închisoarea de la 1 an la 5 ani şi am introdus elemente agravante care justifică creşterea limitelor pedeapsei cu închisoarea între 2 şi 7 ani”, mai spune Bode.

De asemenea, infracțiunea de încăierare va fi inclusă în capitolul de ”infracțiuni cu violență” și va fi condamnată cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Legitima apărare va fi extinsă

Un capitol important care va suferi modificări importante se referă la legitima apărare. Până acum, legea îl exonera de răspunderea penală pe cel aflat în această situație, doar dacă era într-un spațiu privat, proprietate personală.

Acum, noțiunea de legitimă apărare va fi extinsă și la spațiul public, cum ar fi un restaurant, pe stradă sau într-o stație de autobuz. Cel care se apără și care execută un atac pentru a evita să fie victimă, nu va mai fi pedepsit penal.

”De asemenea, o parte a intervenţiilor vizează extinderea prezumţiei legitimei apărări de la spaţiul privat la cel public. Oamenii au dreptul de a se proteja şi dacă sunt ţinta unui atac desfăşurat în spaţiul public, nu doar în propria locuinţă. Din acest motiv, aria în care se aplică prezumţia de legitimă apărare nu va mai include doar locuinţa privată, ci şi strada”, a mai spus Bode.