Moartea lui Prigojin dă o lovitură dură supraviețuirii Grupării Wagner. Cele trei scenarii posibile

Evgheni Prigojin, interviu cu presa rusa. Sursa: Izvestia

Ce se va întâmpla cu Gruparea Wagner, este o întrebare cheie. Mai ales după evenimentele care au dus la dispariția lui Evgeni Prigojin, Dmitri Utkin și Valeri Chekalov. Liderii Grupării Wagner. Trei scenarii posibile sunt analizate de Institute for the Study of War.