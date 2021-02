Moartea lui Emi Pian va fi răzbunată? Fiul său a dat comanda. „Sânge cu sânge e plătit” Acesta este titlul manelei pentru compunerea căreia a plătit Aly Pian, conform cancan.ro.

„La toată lumea spun, of jur că am să mă răzbun. Jur pe familia mea, măi Doamne, jur pe familia mea că nu am să vă las așa. Sânge cu sânge e plătit. Nu vreau bani, nu vreau nimic. Vreau să știe ai mei dușmani că nu am nevoie de bani.

Vedeți să vă țineți bine că ați săltat mâna la mine, ați fost șmecheri și smardoi… că voi v-ați strâns 72, dar acum e rândul meu să vă arăt ce pot și eu, că am sânge de balaur”, sunt câteva din versurile manelei.

Moartea lui Emi Pian va fi răzbunată?

Amintim că la începutul lunii iulie, poliţiştii au făcut percheziţii în Capitală, Ilfov şi Teleorman, la mai multe adrese ale membrilor clanului Duduianu.

În urma aceste acţiuni de amploare, au fost reţinute 9 persoane. Mai mulţi membri ai clanului Duduianu sunt acuzaţi că ar fi tâlhărit mai mulţi manelişti. De asemenea, ei sunt bănuiţi că le-ar fi luat banii câştigaţi la diverse evenimente.

Tot pe numele clanului Duduianu există şi acuzaţii de şantaj. Anchetatorii susţin că interlopii i-ar fi şantajat pe manelişti pentru a cânta gratis la petrecerile lor.

Clanul Duduianu a terorizat maneliştii

Alteori, interlopii îi chemau pe manelişti să le cânte, dar la final le luau banii pe care chiar ei îi dăduseră pentru dedicaţii.

„În perioada octombrie 2017 – iulie 2020, inculpaţii, cunoscuţi în spaţiul social având ca preocupare săvârşirea de fapte cu violenţă, profitând de reputaţia conferită de apartenenţa la o anumită familie, prin violenţe şi ameninţare cu acte de violenţă, au constrâns persoanele vătămate, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul muzical, să le remită sume importante de bani, imediat sau în viitor şi să participe în mod gratuit la anumite evenimente viitoare”, au arătat cei care se ocupă de acest dosar.

