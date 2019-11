Că orașul declarat cândva republică este bombardat agresiv, an de an, cu substanțe toxice extrem de periculoase nu mai este o noutate pentru nimeni. Activitatea combinatelor din apropierea Ploieștiului sau a fabricilor ridicate chiar în vatra urbei pompează zilnic în atmosferă coloane imense de gaze care, în timp, în combinație cu mulți alți compuși chimici provoacă afecțiuni ale căilor respiratorii, iritații, răni – ochii și mâinile fiind principalele organe atacate. Din păcate, asaltul gazelor toxice nu se oprește aici. Expuși pe o perioadă lungă de timp acestui tratament de-a dreptul criminal, oamenii ajung să fie doborâți de tumori, leucemie și cancer.

Combinația cancerigenă

„În ultimii ani, a crescut foarte mult numărul cazurilor de leucemie. Mai ales în zona aceasta a Ploieștiului, a Câmpinei. Foarte mulți pacienți cu leucemie de acolo vin la București. Dacă ați vedea statisticile, v-ați îngrozi! Proababil poluarea aceasta nenorocită are și ea un rol, trebuie controlate aceste emisii, reduse prin filtre speciale”, ne-a declarat, sub protecția anonimatului, un medic hematolog dintr-un mare spital din capitală. Aspect confirmat de Silviu Gurlui, fizician și unul dintre cei mai cunoscuți militanți pentru un aer mai curat în România: „Cunosc bine situația de la Ploiești, am și participat acolo la marșuri de protest… Benzenul, în combinație cu alte gaze din atmosferă, intră în categoria compușilor toxici cancerigeni. Mai ales dacă organismele sunt expuse mai mult timp la acest bombardament. 5 micrograme pe metru cub este media anuală admisă, or la Ploiești s-a ajuns, doar în ultima lună, și la 45 micrograme pe metru cub! Vă dați seama ce înseamnă asta?”.

30 de ore de bombardament criminal

Fizicianul Silviu Gurlui face o pauză de efect, apoi reia: „Numai acum, în prima parte a lunii noiembrie, s-au înregistrat în jur de 30 de ore aproape consecutive în care media anuală acceptată, atât în Uniunea Europeană, cât și în România, a fost depășită”. Dar care este cauza acestei anomalii? Există vreo explicație științifică sau combinatele și-au intensificat pur și simplu activitatea, ignorând toate legile, inclusiv pe cea a bunului simț? Fizicianul Silviu Gurlui e prompt: „E posibil ca din cauza unei inversiuni termice să se fi înregistrat aceste valori foarte mari. Ce se întâmplă? De obicei, cu cât înaintezi mai mult pe verticală, temperatura aerului scade. E firesc. Dar există și fenomene atipice. Eu cred că în această toamnă chiar asta s-a întâmplat, o inversiune termică. Aerul cald se strânge sus și presează gazele la sol, adică norii aceia uriași plini de compuși chimici au rămas foarte jos în atmosferă, chiar deasupra Ploieștiului. În acest caz aerul cald de deasupra a acționat și acționează ca un capac, nu mai permite emisiilor să se disperseze în atmosferă. Și-atunci, acizii ce se formează pe particulele de apă din atmosferă sunt trași în piept de bieții oameni, care ajung să sufere de fel și fel de afecțiuni grave”.



Crește numărul cazurilor de tumori

De remarcat că acest bombardament constant cu emisii toxice pune în real pericol viața ploieștenilor. „În 2018, de exemplu, s-au înregistrat în jur de 1.100 cazuri de tumori. Iar numărul este în creștere. În plus, s-au înmulțit foarte mult cazurile de diabet, tot în legătură cu acest nivel ridicat de poluare. Trebuie luate măsuri urgente, altfel…”, ne-a mai explicat Silviu Gurlui.

Purtați mască pentru protecție!

În absența avertismentelor pe care în mod normal ar fi trebuit să le emită Direcția de Sănătate Publică Prahova, rețineți următoarea recomandare: „Când aerul devine irespirabil și simțiți că emisiile sunt agresive, purtați mască de protecție! Există măști speciale, pentru fiecare tip de compus chimic. Dar măcar să purtați una dintre ele. De asemenea, când sesizați norul de smog, adăpostiți-vă și evitați suprasolicitarea fizică, alergările, mișcarea în «aer liber»”, a mai punctat Silviu Gurlui.

Clasica bâlbâială

Contactați de Evenimentul zilei pentru un punct de vedere în legătură cu acest subiect, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Prahova (DSPP) au promis, telefonic, un răspuns doar în cazul unei solicitări în scris. „Pentru a evita eventualele neînțelegeri”, ne-a explicat dr Tiberiu Onuțu. Specificăm că solicitarea suna astfel: emite sau nu emite DSPP avertizări către populație când emisiile de benzen, de exemplu, depășesc cantitățile admise legal? Răspunsul pare, oarecum, inclus.

Dioxid de sulf, hidrogen sulfurat, dioxid de azot, amoniac, hexan, pentan și metan – toți acești compuși chimici sunt prezenți simultan în atmosferă ori de câte ori se fac măsurători ale calității aerului la Ploieștiul

5 micrograme pe metru cub este media anuală admisă a emisiilor cu benzen. În Ploiești, media a atins – în 2017, de exemplu, 6,12 micrograme!

4 stații de măsurarea a calității aerului se găsesc în zona Ploieștiului, trei chiar în oraș și una în apropiere, la Brazi

Splash

Într-o singură zi, la stația de monitorizare PH 4, din comuna Brazi, poluarea cu benzen ar fi atins valoarea de 35.41 micrograme pe metru cub. S-a întâmplat luni, 4 noiembrie, în jurul orei 12.00

