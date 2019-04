Tragedia din Centrul Vechi se repetă. Moarte suspectă pentru o studentă de 20 de ani

O studentă a Universității Dunărea de Jos, în vârstă de 20 de ani, a murit duminică, iar în urma necropsiei, s-a stabilit că aceasta a murit în urma unei intoxicații cu alcool dar și cu o substanță necunoscută.





Poliția din Galați desfășoară în prezent o anchetă în cazul morții. Fata, originară din Republica Moldova, a ajuns la Spitalul de Urgență sâmbătă într-o stare foarte gravă. Ea părea a fi în comă alcoolică.

Medicii au descoperit că studenta a murit din cauza unei intoxicații cu alcool, dar și cu o substanță necunoscută, iar în prezent polițiștii așteptă rezultatele examenului toxicologic pentru a afla ce substanță se afla în corpul tinerei în momentul decesului, conform observator.tv.

În 2014, o tânără, în vârstă de 24 de ani, a murit într-un local din Centrul Vechi al Capitalei după ce i s-a pus „drogul violului” în băutură.

„Eu am lucrat în seara aia, vorbisem cu ea înainte să se întâmple, nu avea nimic, nu era beată, era perfect conştientă, doar că se plângea că o doare tare rău capul. De obicei mai bea, dar niciodată să nu se ţină pe picioare. Consuma alcool cât să poată să îşi facă treaba şi să se distreze. Nu se droga, sau cel puţin nu ştiu eu, dar nici nu am auzit aşa ceva. Am mers la baie, acolo erau două fete care aşteaptau, le-am întrebat cine e înăuntru şi de ce durează atât de mult, de ce ţine toaleta ocupată. Am aşteptat 10 minute, am început să bat la uşă. Atunci i-am zis: «Dacă nu deschizi, sparg uşa» şi ea a început să geamă”, a povestit, în 2014, o persoană apropiată victimei.

Gina Pistol, adevarul despre relatia cu Smiley! Ce spune prezentatoarea de la Antena

Pagina 1 din 1