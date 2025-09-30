Moarte bizară a ambasadorului Africii de Sud la Paris, petrecută într-un hotel. Avea 58 de ani

Cadavrul lui Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, care a fost și ambasador la Monaco și delegat permanent la UNESCO, a fost găsit marți la hotelul Hyatt din Porte Maillot, cartier parizian. La acest moment era ambasadorul Africii de Sud la Paris.

Se crede că diplomatul în vârstă de 58 de ani a sărit de la etajul 22 al hotelului de 4 stele, potrivit rapoartelor locale franceze.

Descoperirea vine la doar o zi după ce ambasadorul Mthethwa a fost dat dispărut de soția sa, „care a indicat că a primit un mesaj îngrijorător de la el seara”, a comunicat biroul procurorului din Paris care a declanșat ancheta.

Potrivit dovezilor inițiale, telefonul politicianului a fost folosit ultima dată în jurul orei 15:00 luni, lângă Bois de Boulogne din Paris.

Se crede că ambasadorul, în vârstă de 58 de ani, a sărit de la etajul 22 al hotelului de 4 stele, după ce s-a cercetat camera pe care o ocupase la hotel. „Rezervase o cameră la etajul 22, a cărei fereastră securizată a fost deschisă cu forța”, a declarat Procuratura.

O anchetă a fost deschisă în urma raportării ca persoană dispărută a soției lui Mthethwa. Aceasta se temea de o potențială sinucidere, de aceea poliția a desfășurat echipe de căutare, inclusiv unități de câini, pentru a patrula zona împădurită din vestul Parisului, acolo unde se înregistrase ultimul semnal delefonic al diplomatului.

Mthethwa a fost detașat la Ambasada Franței în februarie 2024. Politician proeminent, și-a început cariera în lupta sindicală anti-apartheid.

A devenit secretar de organizare al Ligii Tineretului ANC în 1994, poziție pe care a deținut-o până în 2001. S-a alăturat Adunării Naționale a Africii de Sud în 2002, unde a prezidat comisia parlamentară pentru mine și energie între 2004 și 2008.

În septembrie 2008, a devenit ministru al siguranței și securității în guvernul Motlanthe.

Și-a păstrat această poziție în guvernul Zuma – redenumit Ministerul Poliției – înainte de a deveni ministru al artelor și culturii după realegerea lui Jacob Zuma.