International

Moarte bizară a ambasadorului Africii de Sud la Paris, petrecută într-un hotel. Avea 58 de ani

Comentează știrea
Moarte bizară a ambasadorului Africii de Sud la Paris, petrecută într-un hotel. Avea 58 de ani
Din cuprinsul articolului

Cadavrul lui Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, care a fost și ambasador la Monaco și delegat permanent la UNESCO, a fost găsit marți la hotelul Hyatt din Porte Maillot, cartier parizian. La acest moment era ambasadorul Africii de Sud la Paris.

Se crede că diplomatul în vârstă de 58 de ani a sărit de la etajul 22 al hotelului de 4 stele, potrivit rapoartelor locale franceze.

Descoperirea vine la doar o zi după ce ambasadorul Mthethwa a fost dat dispărut de soția sa, „care a indicat că a primit un mesaj îngrijorător de la el seara”, a comunicat biroul procurorului din Paris care a declanșat ancheta.

Potrivit dovezilor inițiale, telefonul politicianului a fost folosit ultima dată în jurul orei 15:00 luni, lângă Bois de Boulogne din Paris.

Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele

Ambasadorul Africii de Sud în Franța s-a prăbușit de la etajul 22 al unui hotel din Paris

Trupul lui Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, care a fost și ambasador la Monaco și delegat permanent la UNESCO, a fost găsit marți "chiar deasupra hotelului Hyatt" de la Porte Maillot, a anunțat Procuratura din Paris. Ultima dată, diplomatul fusese văzut sâmbătă, la un eveniment.

Se crede că ambasadorul, în vârstă de 58 de ani, a sărit de la etajul 22 al hotelului de 4 stele, după ce s-a cercetat camera pe care o ocupase la hotel. „Rezervase o cameră la etajul 22, a cărei fereastră securizată a fost deschisă cu forța”, a declarat Procuratura.

Poliția desfășurase căutări înainte de găsirea cadavrului

O anchetă a fost deschisă în urma raportării ca persoană dispărută a soției lui Mthethwa. Aceasta se temea de o potențială sinucidere, de aceea poliția a desfășurat echipe de căutare, inclusiv unități de câini, pentru a patrula zona împădurită din vestul Parisului, acolo unde se înregistrase ultimul semnal delefonic al diplomatului.

Cine era politicianul sud-african

Mthethwa a fost detașat la Ambasada Franței în februarie 2024. Politician proeminent, și-a început cariera în lupta sindicală anti-apartheid.

A devenit secretar de organizare al Ligii Tineretului ANC în 1994, poziție pe care a deținut-o până în 2001. S-a alăturat Adunării Naționale a Africii de Sud în 2002, unde a prezidat comisia parlamentară pentru mine și energie între 2004 și 2008.

În septembrie 2008, a devenit ministru al siguranței și securității în guvernul Motlanthe.

Și-a păstrat această poziție în guvernul Zuma – redenumit Ministerul Poliției – înainte de a deveni ministru al artelor și culturii după realegerea lui Jacob Zuma.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:16 - Sore, despre despărțirea de tatăl fetiței sale. N-a fost ușor
19:07 - Ilie Bolojan, după discuțiile cu FMI: Guvernul va continua disciplina fiscală
18:58 - UE salută victoria pro-europeană la alegerile parlamentare din Republica Moldova
18:46 - Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
18:39 - Topul celor mai vizibili miniștri. Bolojan, din nou pe primul loc
18:31 - Chișinăul devine capitala vinului. Restricții de trafic și peste 100 de vinării la Ziua Națională a Vinului 2025

HAI România!

Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului

Proiecte speciale