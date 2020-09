Sute de protestatari Black Lives Matter au mărșăluit pe străzile din Oakland, California, miercurea trecută, strigând „Moarte Americii”.

Unii dintre turbulenți au dat foc și au spart mai multe magazine și vitrine, vandalizând altele, potrivit poliției.

Înregistrări video de la protest au început să se viralizeze pe internet de duminică încoace.

„Au existat puține relatări. Miercuri noaptea, circa 700 de militanți BLM și simpatizanții lor au provocat tulburări în Oakland, California. Au scandat Moarte Americii, provocând incendii și distrugând mașini și clădiri”, a declarat Andy Ngo, redactor șef la Post Millenial.

This wasn’t widely reported. On Wednesday night, around 700 black bloc militants and their supporters rampaged through Oakland, Cal. They chanted “death to America” while starting fires and smashing cars and buildings. pic.twitter.com/A5512gCBzU — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 30, 2020

De asemenea, turbulenții au aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Nici un polițist nu a fost rănit și câțiva protestatariu au fost arestați, a anuțat miercuri Departamentul de Poliție din Oakland.

„Între 600 și 700 de persoane au luat parte la proteste violente și distrugătoare miercuri noaptea. Numeroase incendii provocate, zeci de vitrine sparte, numeroase magazine vandalizate. Protestatarii au aruncat obiecte spre polițiști, din fericire nici unul nefiind rănit. Mai multe persoane arestate”, a comunicat Poliția din Oakland pe Twitter.

600-700 people took part in violent & destructive protests Wed. night. numerous fires set, dozens of windows broken, multiple businesses vandalized. Protesters threw objects at officers, thankfully no officers were injured. Several people arrested. pic.twitter.com/5tBIQ1FsQO — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) August 27, 2020

Un eveniment asemănător a avut loc la Kenosha, Wisconsin, cu o zi înainte. Protestatarii s-au adunat în afara Tribunalului Districtual din Kenosha și au strigat lozinci precum „Moarte Americii” și „Omorâți-i pe polițiști”, iar unul dintre manifestanți a dat foc unui steag american.

„Moarte Americii” este o veche lozincă folosită de regimul iranian pentru a le induce cetățenilor săi sentimente americane.

Daily Wire notează:

„Scandările de Moarte Americii au fost, până recent, asociate celor din afara țării care urăsc Statele Unite. Primul conducător al Republicii Islamice Iran, ayatollahul Khomeini, care a luat puterea în 1979, a fost campion al utilizării acestui termen.

„În 2015, președintele iranian Hassan Rohani a apărat această lozincă. În martie 2015, liderul suprem iranian, ayayollahul Ali Khamenei a zâmbit și a spus: «Bineînțeles, Moarte Americii».”

Jurnalista de origine iraniană Rita Pahani, care a făcut școala la Teheran, a declarat că profesorii o puneau să scandeze această expresie.