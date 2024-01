Mizerie de nedescris în trenul Constanța – București. Imaginile par ireale. Video

Mizerie de nedescris în trenul Constanța – București. Călătorii au avut parte de un şoc atunci când au văzut câtă mizerie se află în tren. Toaletele erau murdare şi urât mirositoare. Scaunele, de asemenea, erau pătate şi îmbâcsite. Se poate spune că CFR Călători nu pare să se asigure de confortul pasagerilor. Toate acestea au fost dezvăluite de un călător care a rămas şocat de tot ceea ce a putut vedea în acest tren.

Răzvan, unul dintre călătorii din trenul Constanța – București, a spus că a fost dezamăgit de condiții. Bărbatul a plecat din Constanța spre București pentru a rezolva o problemă. Şi-a luat şi copiii pentru că nu mai merseseră niciodată cu trenul.

„Acolo nu merg foarte des cu trenul, dar astăzi am fost nevoit să o fac pentru că am plecat din Constanța spre București pentru a rezolva o problemă și am zis să iau pentru prima dată copiii să vadă și cum e să meargă cu trenul. Biletele au fost luate la clasa a 2-a, am plecat din gara Constanța.

Pe drum, ca să zic așa, mizeria din vagon nu prea mi-a sărit în ochi. Am zis că e din vina oamenilor și am trecut oarecum peste până în momentul în care unul dintre copii mi-a cerut la toaletă, în momentul în care acolo s-a schimbat toată percepția”, spune Răzvan.

Scaun plin de urină

O pasageră a adormit pe scaun, până la venirea controlorului. Atunci a realizat că merge în direcția greșită. Răzvan susține că era băută și că la coborâre, la Fetești, i-a căzut portofelul. După plecarea femeii, Răzvan a observat că acel scaun din apropierea lui, era plin de urină (foto).

Răzvan i-a spus controlorului de această situație, însă a fost totul în zadar. Bărbatul a plătit 160 de lei pe bilete pentru a călători în condiţii salubre.

„Nu am sesizat asupra acestui aspect, ci asupra altuia pe care l-am întâlnit în tren. Din Constanța, era o pasageră care dormea în momentul la care a venit controlorul de bilete. După ce i-a controlat biletul, aceasta, de fapt, greșise trenul, urcate în alt tren, avea bilet pentru alt tren. Se vedea că persoana este turmentată, dar se vedea clar că este altfel decât o persoană care nu consumase nimic.

După ce a plătit diferența de tren ca să poată să rămână în trenul respectiv, la ceva timp a coborât la Fetești.Când a plecat de pe scaun, unul dintre copii mi-a sesizat faptul că i-a căzut portofelul. Am luat portofelul, m-am dus la controlor, pentru că pe toată perioada asta el a stat acolo, lângă ea, și când a coborât, i l-a dat”, a povestit bărbatul.