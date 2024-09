Monden Mitică Dragomir, fericit. Cât i-a crescut pensia la recalculare







Recalcularea pensiilor a stârnit multă nemulțumire în rândul seniorilor din România. Nu este și cazul lui Mitică Dragomir, care a beneficiat de o majorare substanțială.

Mitică Dragomir a beneficiat de majorare

Fostul președinte LPF beneficia deja de o pensie lunară mare, însă recalcularea i-a rotunjit veniturile. Astfel, începând din această lună, Mitică Dragomir va primi mai mulți bani. El a recunoscut că a încasat un salariu de 15.000 de dolari și implicit a cotizat la stat.

„Mi-a mai dat 25-30 de milioane vechi. Păi, bă, frate, dacă am plătit? Eu iau pe contribuție… Mi-a făcut recalculare. Am avut salariu 15.000 dolari pe lună. Plăteam 6.000 la stat. Lună de lună. Păi, dacă până la 70 de ani am avut salariul ăsta și am plătit la stat, n-am dreptul și eu să-mi iau? Ei au dat sau au plătit?”, a explicat acesta.

Fostul președinte LPF beneficiază de o rentă viageră din domeniul sportului, însă și de pensia de fost parlamentar, care ajunge la 7.000 de lei. În plus, acesta primește și pensia bazată pe contribuțiile la bugetul de stat.

Mitică Dragomir nu risipește banii

Cu toate că se află pe lista românilor cu pensii mari, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal nu risipește banii. Acesta a subliniat că nu cheltuie pe lună nici 2.000 de euro, ci alege să își împartă veniturile. Astfel, sumele generoase ajung la nepoți săi.

„Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată. Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5.000-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am dau la nepoți”, a mai spus acesta.

Pe lângă banii primiți de la stat, Dumitru Dragomir are un profit substanțial și din afaceri. În urmă cu mai mulți ani, el a intrat în sfera imobiliarelor și a reușit să atingă succesul.