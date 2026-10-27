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Mit sau adevăr? Ce spune știința despre fumat și alternativele fără fum?
- Nicolae Comănescu
- 27 octombrie 2026, 14:20
Ce provoacă, de fapt, cele mai multe dintre efectele nocive asociate fumatului? Care este rolul nicotinei? De ce contează arderea și ce se schimbă atunci când aceasta este eliminată? O discuție accesibilă, bazată pe date științifice, care separă miturile și percepțiile de ceea ce știm astăzi despre fumat și alternativele fără fum.
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