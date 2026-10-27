HAI România! Mit sau adevăr? Ce spune știința despre fumat și alternativele fără fum?







Ce provoacă, de fapt, cele mai multe dintre efectele nocive asociate fumatului? Care este rolul nicotinei? De ce contează arderea și ce se schimbă atunci când aceasta este eliminată? O discuție accesibilă, bazată pe date științifice, care separă miturile și percepțiile de ceea ce știm astăzi despre fumat și alternativele fără fum.

#fumat #nicotină #tutun #produsefărăfum #tutunîncălzit #sănătatepublică #știință #renunțarelafumat #sănătate #EVZ