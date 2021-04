Zvonul care circula online cu privire la măștile de protecție a fost demontat de fizicianul Cristian Presură. Inflrmația susținea că măștile de protecție ar conține viermi în ele.

Cristian Presură a demonstrat fosrte simplu că acele lucruri pe care oamenii le cosiderau “viermi” sunt doar niște scame din fibra măștilor.

Bineînțeles că și această explicația a lasnat alte discuții în mediul online, oamenii punându-și problema dacă nu cumva acele scame sunt periculoase.

Totul a aplecat de la un experiment făcut de un internaut care a pus o mască deasupra unei oale cu apă fiartă. Acesta susținea ca în momentul în care a pus masca în aburi, ceva a început să se miște. Imediat ce a vazut acest lucru, internautul a catalogat scamele ca fiind paraziți.

Cristian Presură a repetat “experimentul” internautului și a filmat prin intermediul unui microscop. El a arătat astfel că “paraziții” sunt de fapt scame din material, care, supuse unui curent de aburi, se mișcă, iar cînd nu sunt supuse aburilor nu se mișcă.

Pentru a face și mai clară demonstrația, a repetat experimentul, de data aceasta folosind un prosop din material textil și a obținut același efect: scamele, fibrele de material care nu sunt complet prinse în țesătură se mișcă sub un curent de aburi.

Cât de preiculoase sunt scamele

Demontarea zvonului a stârnit o alta întrebare în rândul oamenilor: scamele din mască sunt periculoase pentru om?

El susține însă că aceste scame, care se găsesc și în hainele pe care le purtăm, nu sunt periculoase pentru noi.



“M-am uitat cu atentie la o masca noua pe partea interioara si am gasit scame pe ea. Imaginea de mai jos este un astfel de exemplu. Zona asta se vedea si cu ochiul liber ca un punct, atragea atentie. Scamele sunt de tipuri diferite. Parerea mea este ca nu sunt periculoase, pentru ca inhalam astfel de scame mici si atunci cand ne punem haine pe noi sau cand aerul din camera nu e aerisit. Ele apar in procesul de fabricare si ambalare, asa cum gasim pe unele ambalaje alimentare “poate contine urme de..” Dar e nevoie de vocile specialistilor in fabricarea textilelor”, a arătat fizicianul într-o postare pe Facebook.